Как похудеть: пять причин, по которым ты не видишь желаемого результата

Злоупотребляешь потреблением здоровой пищи

Если ты питаешься только здоровой пищей, это не означает, что можно есть, сколько душе угодно. Зачастую здоровая пища может быть достаточно калорийной и это не всегда очевидно. Даже со смузи и зелеными напитками следует быть осторожной, ведь если добавлять в коктейли миндальное молоко, йогурт и миндальное масло, получится не легкий перекус, а калорийная бомба, пишет Ivona.bigmir.net.

Не задумываешься о содержании в продуктах “тайного“ сахара

Сокращение потребления сахара является последним писком моды в данный момент, и не зря. Огромное количество сахара в стандартной диете заставляет нас набирать вес. Поэтому ты должна быть в курсе общего количества сахара, которое потребляешь.

Обращай внимание на ингредиенты продуктов, которые регулярно приобретаешь. Ты будешь поражена, ведь сахар скрывается в томатном соусе, хлебе, крекерах, соусах, хумусе, кашах и многих других продуктах, которые можно найти в магазине.

Отдаешь предпочтение обезжиренным продуктам

Здоровые жиры обязательно должны присутствовать в нашем рационе. Это необходимо для здоровья волос, кожи, ногтей и, самое главное, нормального функционирования мозга. Кроме того, жир делает нашу еду приятней на вкус и помогает продлить чувство сытости.

А в продукты, из которых удаляют жир, для дополнительного аромата, добавляют сахар. Однако еще хуже, если вместо натурального сахара производитель добавляет в продукт искусственные подсластители, которые имеют длинный список неприятных побочных эффектов.

Так что включи в свой рацион больше продуктов, богатых здоровыми жирами: авокадо, орехи, семечки, лосось, макрель, сардины, кокосовое и оливковое масло.

Ошибочно полагаешь, что ешь здоровые продукты

Если ты в магазине взяла продукт c полки для здоровой пищи, это не означает, что это здоровое питание. То же самое касается и органической продукции. Внимательно читай этикетки, если в списке ингредиентов более восьми пунктов или сахар упоминается несколько раз в различных вариациях, лучше положи продукт обратно на полку.

Не высыпаешься

Недостаток сна - веский аргумент, почему тебе не хватает времени на готовку здорового завтрака и перекусов, а также хороший повод отказаться от тренировки. Кроме того, усталость и недосып заставляют нас отдавать предпочтение калорийным продуктам с высоким содержанием сахара. Так что, если хочешь сбросить вес, ложись спать пораньше, чтобы твой организм успевал нормально отдохнуть за ночь. Это поможет тебе чувствовать себя лучше и с легкостью делать здоровый выбор.