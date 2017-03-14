Как вернуть волосам блеск после зимы?

Советы по уходу

Самое простое, что можно сделать – посетить парикмахерскую. Секущиеся кончики исчезнут, волосы будут выглядеть свежо и намного более привлекательно, чем прежде. Кстати, можно сменить прическу, если есть желание, весна – это как раз то время, когда обновление логично, пишет Myjane.ru.

Кроме того, в конце зимы и начале весны волосы особенно нуждаются в специальном уходе. На несколько недель стоит забыть про фен, плойки и щипцы. Эти приборы сушат волосы и делают их безжизненными. А вот различные маски и бальзамы, наоборот, необходимо делать почаще (желательно через 1-2 дня). Это поможет витаминизировать, укрепить и сделать волосы гладкими и мягкими.

Что можно использовать для масок и бальзамов? Подойдут обычные продукты. Мед, корица, кефир, яйцо, дрожжи, лук, горчица, желатин и многое другое. Вот несколько простых рецептов.

Желатиновая маска

Прекрасно увлажняет и делает волосы гладкими. Ложку желатина надо размешать в 120 мл теплой воды. Когда желатин набухнет, подогреть и добавить чуть-чуть жидкого витамина Е и А, а также ложку касторового масла. Полученную массу нанести на волосы по всей длине и подождать сорок минут, потом можно смывать.

Кефирная маска

Достаточно подогреть половину стакана кефира и нанести на волосы. Голову обмотать целлофаном и утеплить. Через полчаса можно смывать. Маска делает волосы пышными и густыми.

С лимоном и яйцом

Два желтка следует взбить с соком лимона, добавить пару капель репейного масла. Сделать маску на полчаса, а затем смыть теплой водой. Улучшает рост волос и укрепляет.

С корицей

Эта маска улучшает кровообращение, способствует быстрому росту, делает волосы блестящими. Необходимо взбить белок яйца с небольшим количеством воды, добавить корицу (чайная ложка), а также немного меда и оливкового масла. Эту маску нанести на локоны и утеплить с помощью целлофана и шарфа или шапочки. Держать маску на волосах можно час или два, затем смыть горячей водой с шампунем.

Конечно, можно использовать и готовые маски и бальзамы. Или при желании можно чередовать домашние средства с профессиональными. Курс лечения волос масками следует проводить в течение двух недель, тогда результат будет действительно заметен.

Еще один совет – каждый вечер долго расчесывать локоны. Это улучшает кровообращение, а значит, волосы станут более крепкими и живыми. Уже через неделю после таких процедур будут видны изменения.

Правильное питание

Витамины нужны волосам не только снаружи, но и внутри. Поэтому питание – очень важно. Для хорошего роста волос нужны следующие вещества:

• витамины А, В1, В12, Е и С;

• железо, селен, сера, медь;

• белок.

Где можно найти витамин А? Он в большом количестве находится сливочном масле, печени, фруктах, зеленых и желтых овощах. Что касается витамин Е, он содержится в различных растительных масла и орехах. Витамин С, конечно, находится в шиповнике, черной смородине, цитрусовых, а также капусте и болгарском перце. Витаминами группы В богаты крупы, яйца и бобовые.