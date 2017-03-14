Как вернуть волосам блеск после зимы?

Мороз, холод, ветер – все это негативно воздействует на наши волосы. Но наступила весна и хочется, чтобы кудри снова были блестящими и здоровыми. Как восстановить локоны после зимы?
Советы по уходу
Самое простое, что можно сделать – посетить парикмахерскую. Секущиеся кончики исчезнут, волосы будут выглядеть свежо и намного более привлекательно, чем прежде. Кстати, можно сменить прическу, если есть желание, весна – это как раз то время, когда обновление логично, пишет Myjane.ru.
Кроме того, в конце зимы и начале весны волосы особенно нуждаются в специальном уходе. На несколько недель стоит забыть про фен, плойки и щипцы. Эти приборы сушат волосы и делают их безжизненными. А вот различные маски и бальзамы, наоборот, необходимо делать почаще (желательно через 1-2 дня). Это поможет витаминизировать, укрепить и сделать волосы гладкими и мягкими.
Что можно использовать для масок и бальзамов? Подойдут обычные продукты. Мед, корица, кефир, яйцо, дрожжи, лук, горчица, желатин и многое другое. Вот несколько простых рецептов.
Желатиновая маска
Прекрасно увлажняет и делает волосы гладкими. Ложку желатина надо размешать в 120 мл теплой воды. Когда желатин набухнет, подогреть и добавить чуть-чуть жидкого витамина Е и А, а также ложку касторового масла. Полученную массу нанести на волосы по всей длине и подождать сорок минут, потом можно смывать.
Кефирная маска
Достаточно подогреть половину стакана кефира и нанести на волосы. Голову обмотать целлофаном и утеплить. Через полчаса можно смывать. Маска делает волосы пышными и густыми.
С лимоном и яйцом
Два желтка следует взбить с соком лимона, добавить пару капель репейного масла. Сделать маску на полчаса, а затем смыть теплой водой. Улучшает рост волос и укрепляет.
С корицей
Эта маска улучшает кровообращение, способствует быстрому росту, делает волосы блестящими. Необходимо взбить белок яйца с небольшим количеством воды, добавить корицу (чайная ложка), а также немного меда и оливкового масла. Эту маску нанести на локоны и утеплить с помощью целлофана и шарфа или шапочки. Держать маску на волосах можно час или два, затем смыть горячей водой с шампунем.
Конечно, можно использовать и готовые маски и бальзамы. Или при желании можно чередовать домашние средства с профессиональными. Курс лечения волос масками следует проводить в течение двух недель, тогда результат будет действительно заметен.
Еще один совет – каждый вечер долго расчесывать локоны. Это улучшает кровообращение, а значит, волосы станут более крепкими и живыми. Уже через неделю после таких процедур будут видны изменения.
Правильное питание
Витамины нужны волосам не только снаружи, но и внутри. Поэтому питание – очень важно. Для хорошего роста волос нужны следующие вещества:
• витамины А, В1, В12, Е и С;
• железо, селен, сера, медь;
• белок.
Где можно найти витамин А? Он в большом количестве находится сливочном масле, печени, фруктах, зеленых и желтых овощах. Что касается витамин Е, он содержится в различных растительных масла и орехах. Витамин С, конечно, находится в шиповнике, черной смородине, цитрусовых, а также капусте и болгарском перце. Витаминами группы В богаты крупы, яйца и бобовые.
Железо можно найти в мясе, желтке яиц и печени, а также орехах. Что касается серы, ею богаты чеснок и рыба. Селен содержится в орехах, крупе, кукурузе, яйцах, брокколи. А медь – в морепродуктах и бобах.
Что касается белка, естественно, он находится в рыбе, мясе. Кроме того, полезный белок содержится в молочных и кисломолочных продуктах. Растительные белок тоже нужен организму, его можно найти в бобовых – фасоли, горохе, чечевице, а также любых орехах.
Конечно, рацион должен быть разнообразным и полноценным. Но продукты, которые содержат необходимые для волос вещества, должны быть в меню каждый день. То есть, можно устроить неделю своеобразной диеты для укрепления волос. Тем более что из этих продуктов можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.
Вот примерное меню:
• завтрак: каша с кусочком сливочного масла, яйцо, отвар шиповника;
• перекус: фруктовый салат, орешки;
• обед: суп-пюре из брокколи, печеночные оладьи, салат из болгарского перца и капусты, компот из черной смородины;
• полдник: творог с фруктами;
• ужин: рыба, запеченная с овощами, кефир.
Кроме того, необходимо больше времени проводить на свежем воздухе и избегать стрессов. Ведь постоянное нервное напряжение негативно воздействует на состояние волос. Избавиться от раздражения помогут травяные чаи с мелиссой или мятой, а также принятие ванны перед сном.
Итак, если вы хотите, чтобы волосы снова были здоровыми и радовали блеском, необходимо приложить немного усилий. И если подойти к этому вопросу комплексно (питание, маски и т.д.), то уже через две недели локоны снова обретут силу и крепость.