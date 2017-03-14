Дыхательная гимнастика: «ленивый» способ похудеть

Конечно, лето вместе с пляжным сезоном закончились, но это совсем не означает, что можно расслабиться и запустить себя до следующих теплых деньков. Идеально подтянутый животик никогда не будет лишним, и даже в холодный осенне-зимний период будет добавлять вам уверенности в себе, пишет Trulylove.ru.

Давно известен факт, что одними силовыми тренировками, например, усиленными упражнениями на пресс, плоского живота не добиться. Это приведет лишь к тому, что вы накачаете себе «броню» под жировую прослойку. Фитнес-тренеры активно пропагандируют кардиотренировки, которые, якобы, считаются лучшими помощниками в этом непростом деле. Полчаса в день уделите бегу, и в скором времени ваша фигура приятно вас удивит. Но что делать тем прекрасным представителям женского пола, у которых нет свободных 30 минут в день, или бег им противопоказан по причине здоровья, или (чего таить, наиболее распространенный случай) им просто не хватает силы воли каждый день заставлять себя бегать? В таком случае вам поможет дыхательная гимнастика!

Как известно, кислород помогает сжигать жировые клетки, и дыхательная гимнастика направлена как раз на активное поступление кислорода в организм. И главное, кислород оказывает благотворное влияние не только на внешний вид, но и на внутреннее состояние.

Всего 15 минут день, выделенные для несложных упражнений, помогают:

Притупить чувство голода

Оптимизировать пищеварительный процесс

Расщепить жировые клетки

Добавить бодрости и сил

Укрепить иммунную систему

Успокоить нервную систему

Конечно, такой способ похудения не долговечен, и в случае прекращения программы вы быстро (в течение месяца) наберете все свои сантиметры в талии обратно, но если заниматься регулярно, успех вам гарантирован.

Итак, все что нужно, это встать на 15 минут раньше обычного и натощак (это самое главное) выполнить всего 3 упражнения:

Встаем ровно, ноги на ширине плеч, руки на талии. Одну руку для удобства можно положить на живот. Делаем вдох – живот округляем. Выдох – втягиваем. Важно делать гимнастику размеренно и напрягать пресс. Повторяем 2 минуты.

Далее действуем по той же технике, только вдыхаем и выдыхаем не до конца. Небольшой вдох – живот округляем, еще немного вдохнуть, и снова немного вдохнуть. После небольшой выдох – живот втягиваем, еще немного выдохнуть, и снова немного выдохнуть. Не забываем как можно сильнее напрягать пресс. Повторяем упражнение 10 минут.

И на последок делаем вдох – округляем живот, на выдохе наклоняемся, максимально выдыхаем, втягиваем живот и задерживаем дыхание. Тут же медленно распрямляемся и считаем до 8. Тут важно делать все медленно, чтобы не закружилась голова с непривычки. Повторяем 3 минуты.

Такие несложные упражнения помогают убрать лишние сантиметры за считанные дни, за неделю при качественном выполнении вы можете избавиться от целых 5 ненавистных сантиметров в области талии, а самое приятное, что результат виден уже на второй день. Такой способ прекрасно подойдет, если через неделю у вас отпуск, а фигура не приведена в порядок.