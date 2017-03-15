Соблюдение диеты во время беременности может привести к шизофрении у ребенка

Около 3000 из 526042 участников в течение жизни столкнулись с неаффективными психозами, включая шизофрению. Ученые нашли тесную корреляцию между недостаточным увеличением веса у матери во время беременности и серьезными психическими заболеваниями у детей. Результаты не зависели от исходного веса матери, пишет Meddaily.ru.

Исследователи подчеркивают: в течение беременности женщина должна набрать вес в пределах нормы (примерно 10-15 килограммов). Однако под давлением общества многие представительницы прекрасного пола пытаются сохранить идеальную фигуру во время беременности. Ученые призывают женщин прислушиваться к рекомендациям специалистов.