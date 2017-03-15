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Соблюдение диеты во время беременности может привести к шизофрении у ребенка

Krasotka.ee
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Беременность. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

У детей женщин, сидящих на диетае во время беременности, риск развития шизофрении повышен на 30%. Это установили специалисты из Каролинского института. Исследователи проанализировали данные 526042 шведов, родившихся в период между 1982 и 1989 годами, рассказывает The Daily Mail.

Около 3000 из 526042 участников в течение жизни столкнулись с неаффективными психозами, включая шизофрению. Ученые нашли тесную корреляцию между недостаточным увеличением веса у матери во время беременности и серьезными психическими заболеваниями у детей. Результаты не зависели от исходного веса матери, пишет Meddaily.ru.

Исследователи подчеркивают: в течение беременности женщина должна набрать вес в пределах нормы (примерно 10-15 килограммов). Однако под давлением общества многие представительницы прекрасного пола пытаются сохранить идеальную фигуру во время беременности. Ученые призывают женщин прислушиваться к рекомендациям специалистов.

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