Как уменьшить вред от каблуков: советы эксперта

Авторитетный британский физиотерапевт Сэмми Марго считает, что вставать на каблуки три раза в неделю и чаще очень вредно. Эксперт пояснила, что при постоянном ношении каблуков повреждаются мышцы и суставы стоп, что также увеличивает риск падений и травм. Любительниц каблуков ждут в долгосрочной перспективе деформация стоп, боль в спине, нездоровая походка, предостерегла врач, пишет Medikforum.ru.

Чтобы снизить степень вреда от такой обуви, физиотерапевт посоветовала выбирать широкие и массивные каблуки – это помогает поддерживать равновесие тела.

«В правильной обуви каблук ударяется о землю, а затем вес плавно переносится на подушечки стоп», - отметила Сэмми Марго.

По словам эксперта, не надо носить каждый день как обувь на каблуках, так и обувь на плоской подошве. Каблуки нарушают взаимодействие мышц а балетки «приучают» ноги обходиться без подъема – и то и другое нездорово.

Лучше всего чередовать обувь, чтобы ноги не находились в одном и том же положении, посоветовала физиотерапевт.