Юная красавица из Эстонии поборется за корону Teen Miss Galaxy

На международной финале 19 марта будет представлена и Эстония, от нашей страны в категории teen выступает 13-летняя модель Star Kids Agency Мария Вечтомова. Подающая надежды модель улетела на болгарский горнолыжный курорт в этот понедельник, где на протяжении одной недели она будет бороться за корону Teen Miss Galaxy.

Менее чем за год Мария успела стать международной звездочкой детского модельного агентства Эстонии Star Kids Agency, которым руководит известная в сфере моды, красоты и шоу-бизнеса Ирени Эрби. Несмотря на юный возраст, Мария уже успела завоевать несколько громких титулов, среди которых особого внимания достойно 1 место прошедшего в Греции конкурса и корона Teen Miss World 2016. Мария сама придумывала эскизы своих нарядов для участия в этом конкурсе, а ее воспитанность и умение себя преподнести сыграли решающую роль и помогли ей завоевать желаемый титул. В своем эко-проекте, одном из конкурсных заданий, Мария подала новую идею для использования водорослей как материала для создания новых вещей, в том числе и украшений.

Помимо престижного титула Teen Miss World 2016, среди других достижений Марии Вечтомовой числятся корона Little Miss Estonia 2016 и кубок L'Officiel Kids Topmodel Estonia 2016. Также девушка уже выходила на подиум недели высокой моды Estet Fashion Week 2016 в Москве и проходивших в Риге международных показах L'Officiel Winter Fairy Tale 2016.

"В сфере моды меня привлекают вдохновение, ощущение красоты движения при показе костюмов, а также общение с интересными и талантливыми людьми," - поделилась Мария Вечтомова своими мыслями.

В дополнение к личным достижениям в сфере моды и красоты, Мария является разносторонне развитой девушкой и в круг ее интересов входят рисование, в том числе и на тканях, рукоделие, моделирование одежды и танцы. В детстве модель, как и многие девочки по всему миру, хотела стать принцессой и один из конкурсных этапов Teen Miss Galaxy 2017 как раз предоставит возможность воплотить эту детскую мечту в реальность.

Мария рассказала, как именно проходила подготовка к участию в этом конкурсе. "Я придумывала себе платья, головной убор и обувь по заданной конкурсом тематике для его разных туров, выбирала музыку для шоу талантов, а также решила основательно подойти к написанию приветствия о себе и своей стране на английском языке. Само участие в Teen Miss Galaxy 2017 стимулировало меня заниматься английским и репетировать номера для показа каждый день," - призналась Мария Вечтомова.

Пожелаем Марии удачи и пусть у нее все получится самым лучшим образом!