Mercedes-Benz Fashion Week Russia: коллекция Юлии Дакакян
15. март 2017 13:49
С 12 по 17 марта в Москве проходит Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Julia Dalakian представила магическую коллекцию, гипнотизирующую скромным шимерным сиянием. Глубокий медный и сияющий металлик дополняют пайетки и дерзкие вкрапления в виде цепей или меховых браслетов, подчеркивающих хрупкую беззащитность модели, пишет mercedesbenzfashionweek.ru.
Также встречаются здесь асимметрия кроя, прозрачные и бархатные ткани, а также дразнящие дерзкие разрезы.