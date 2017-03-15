Mercedes-Benz Fashion Week Russia: коллекция Юлии Дакакян

Julia Dalakian представила магическую коллекцию, гипнотизирующую скромным шимерным сиянием. Глубокий медный и сияющий металлик дополняют пайетки и дерзкие вкрапления в виде цепей или меховых браслетов, подчеркивающих хрупкую беззащитность модели, пишет mercedesbenzfashionweek.ru.

Также встречаются здесь асимметрия кроя, прозрачные и бархатные ткани, а также дразнящие дерзкие разрезы.