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Фото: Белла Потемкина создала коллекцию из модакрилового волокна

Krasotka.ee
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С 12 по 17 марта в Москве проходит Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Вся коллекция дизайнера Bella Potemkina выполнена из модакрилового волокна Kanecaron, из которого создается высококачественный экомех. Цветовая палитра  –  яркая и многообразная. Это и фуксия, и пурпурный в сочетании с черно-белым монохромом – героиня бренда смелая, дерзкая, готовая к экспериментам, передает mercedesbenzfashionweek.ru.

Все образы демонстрируют нарочитую небрежность, легкость, сексуальность и лоск. Короткие шорты, боди, ботфорты, лаковая кожа, пайетки и двубортные платья  – никаких предрассудков, только смелое воплощение.

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