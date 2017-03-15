Фото: Белла Потемкина создала коллекцию из модакрилового волокна
15. март 2017 14:09
С 12 по 17 марта в Москве проходит Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Вся коллекция дизайнера Bella Potemkina выполнена из модакрилового волокна Kanecaron, из которого создается высококачественный экомех. Цветовая палитра – яркая и многообразная. Это и фуксия, и пурпурный в сочетании с черно-белым монохромом – героиня бренда смелая, дерзкая, готовая к экспериментам, передает mercedesbenzfashionweek.ru.
Все образы демонстрируют нарочитую небрежность, легкость, сексуальность и лоск. Короткие шорты, боди, ботфорты, лаковая кожа, пайетки и двубортные платья – никаких предрассудков, только смелое воплощение.