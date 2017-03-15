Фото: Белла Потемкина создала коллекцию из модакрилового волокна

Вся коллекция дизайнера Bella Potemkina выполнена из модакрилового волокна Kanecaron, из которого создается высококачественный экомех. Цветовая палитра – яркая и многообразная. Это и фуксия, и пурпурный в сочетании с черно-белым монохромом – героиня бренда смелая, дерзкая, готовая к экспериментам, передает mercedesbenzfashionweek.ru.

Все образы демонстрируют нарочитую небрежность, легкость, сексуальность и лоск. Короткие шорты, боди, ботфорты, лаковая кожа, пайетки и двубортные платья – никаких предрассудков, только смелое воплощение.