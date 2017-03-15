Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Галерея: русская сказка от Славы Зайцева

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

С 12 по 17 марта в Москве проходит Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Хедлайнер Недели моды SLAVA ZAITSEV представил коллекцию осень-зима/2017-2018. Узнаваемый почерк мастера прослеживается во всей линейке: от верхней одежды до вечерних платьев прет-а-порте де люкс. Роскошные силуэтные наряды, стильная верхняя одежда из жаккарда и цветного сукна, костюмы-тройки и коктейльные платья – женственность здесь воспета и возведена в культ, пишет mercedesbenzfashionweek.ru.

Центральной моделью стало платье невесты, дополненное причудливым головным убором, ассоциативно отправляющим к истокам русских сказок.

Наверх