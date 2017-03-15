Галерея: русская сказка от Славы Зайцева

Хедлайнер Недели моды SLAVA ZAITSEV представил коллекцию осень-зима/2017-2018. Узнаваемый почерк мастера прослеживается во всей линейке: от верхней одежды до вечерних платьев прет-а-порте де люкс. Роскошные силуэтные наряды, стильная верхняя одежда из жаккарда и цветного сукна, костюмы-тройки и коктейльные платья – женственность здесь воспета и возведена в культ, пишет mercedesbenzfashionweek.ru.

Центральной моделью стало платье невесты, дополненное причудливым головным убором, ассоциативно отправляющим к истокам русских сказок.