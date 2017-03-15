Лицо Иванки Трамп стало новым эталоном красоты

Лицо белокурой Иванки Трамп стало новым эталоном красоты, утверждают журналисты. Китаянки, задавшие этот тренд, считают, что черты Иванки идеальны. По словам менеджера по управлению персоналом одной из китайских клиник пластической хирургии Ли Юньсин, местные жительницы буквально завалили хирургов заявками на такую же форму ушей, носа и губ, как у дочери американского президента, пишет Medikforum.ru.

Количество желающие заполучить внешность Иванки Трамп растет не только в Китае, но и в США, информирует Daily Mail. При этом, отмечает издание, сама Иванка не может похвастаться естественной красотой: ее нынешний облик – это результат серьезной работы пластических хирургов.

«Иванка Трамп имела от природы широкие скулы, пухлые щеки и недоразвитый подбородок в комплекте с не самым идеальным носом», - напомнил Daily Mail. Эксперты издания считают, что молодой женщине была произведена ментопластика - исправление подбородка с помощью импланта. Также она корректировала форму носа.

После хирургических вмешательств внешность Иванки стала гораздо выразительнее, констатировали они.