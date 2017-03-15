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Женские стереотипы назвали угрозой для отношений

Krasotka.ee
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Влюбленная пара. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Брак и отношения постоянно проходят проверку на прочность, но, как оказалось, сами женщины склонны портить собственное счастье. Психологи рассказали о том, что пары часто распадаются из-за женских стереотипов.

«Партнеры расходятся из-за проблем в общении и стереотипов», - отмечают специалисты в области психологии отношений. Их мнение опубликовало издание «ВладТайм».

Психологи считают, что самой большой ошибкой в отношениях является то, что женщины воспринимают своего партнера как набор качеств, а не как конкретного человека с уникальным характером. Эта особенность закладывается с детства. Женщины уже в раннем возрасте мечтают о принце или поклоннике с набором идеальных черт. Несоответствие обычных мужчин этим стандартам разочаровывает их и побуждает переделывать «под себя», что губительно для отношений, пишет Medikforum.ru.

Другой проблемой является ожидание того, что партнер будет понимать с полуслова и осознавать свою ответственность за отношения.

«Человек не является воплощением стереотипов, в здоровых отношениях партнеры не ждут, а учатся вместе преодолевать трудности», - отметили психологи.

По их словам, девушки, насмотревшись мелодрам, хотят видеть в мужчине свою вторую половинку. Такое отношений к партнеру – неоправданная идеализация.

«В мужском мире все устроено по-другому. Многие мужчины проявляют чувства только когда им плохо, а при хороших отношениях наслаждаются ими без лишних слов», - рассказали эксперты.

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