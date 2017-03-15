Фото: самые стильные девушки столицы посетили Gallery Fashion Showroom

В приятной атмосфере , за бокалом прохладного просекко и легкими закусками можно было познакомиться с дизайнерами, обсудить последние тенденции и присмотреть для себя что-то новенькое к предстоящему весенне- летнему сезону.

В Gallery Fashion Showroom представлена одежда и аксессуары премиум класса как для женщин так и для мужчин. В ассортименте платья, юбки, классические костюмы, брюки и элегантная верхняя одежда. Также вы найдёте и предметы гардероба, используемые повседневно, и одежду на любой праздник от известный итальянских брендов таких как Elisabetta Franchi , Billionaire, Trussardi, Pierre Balmain, Ermanno Scervino, GF Ferre, Roberta Biagi, Mangano, Bottega Veneta, Baldinini, Pollini и другие.

Впервые в шоуруме можно было познакомиться с творчество эстонского дизайнера Gerli A. Chantelle. Ее новая весенне-летняя коллекция состоит из повседневных кружевных платьев и эксклюзивных праздничных платьев расшитых вручную кружевом, жемчугом и кристаллами.

Дизайнер AB Fashion Design Анастасия Балак представила свою новую коллекцию купальников. Бренд By Agureeva порадовал новыми расцветками уже полюбившихся многими шарфов.