Шесть причин, почему секс может быть причиной прыщей

1. Пот

Проблема: Любой вид физической активности заставляет нас потеть. Но не пот сам по себе вызывает акне. А пот вместе с макияжем, бактериями или другими воспалениями на коже — все это забивает поры и может закончиться прыщами, пишет Soulpost.ru.

Что делать: Очищать кожу до и после. Ладно, если вы не собираетесь смывать макияж до секса, то хотя бы хорошо искупайтесь после. Используйте салициловую кислоту или специальную пенку, чтобы тщательно очистить поры.

2. Лицевые волосы

Проблема: Борода, конечно, красит многих мужчин, но ее трение о нежную кожу девушки может вызвать у нее раздражение. В результате активнее вырабатывается кожный жир, который вместе с отмершими клетками забивает поры и вызывает акне.

Что делать: В идеале — побрить партнера. Ну или хотя бы убедиться, что он помыл свою бороду, чтобы на ней не было лишних бактерий. Или просто избегайте контакта с его бородой.

3. Грязные простыни

Проблема: Если вы или ваш партнер позволяете себе есть в постели, забираться туда в повседневной одежде, пускаете туда домашних животных, это уже не гигиеническое место. Особенно много бактерий накапливаются на подушках.

4. Косметика для волос

Проблема: Во время секса все вперемешку. Потому и любой лак с волос легко попадает на лицо и в сочетании с потом провоцирует развитие акне.

5. Массажные масла

Проблема: На самом деле такие масла на проблемных местах — спина, грудь, лицо, — могут спровоцировать высыпания. Они забивают поры и не дают им вырабатывать естественный кожный жир.

Что делать: Используйте что-то более натуральное — например, кокосовое масло. И сразу после секса смывайте все.

6. Гормональные противозачаточные

Проблема: Тут как повезет. Одни препараты чудесно воздействуют на кожу, другие — ухудшают ее состояние. То же относится и к гормональной внутриматочной спирали.

Что делать: Следите за изменениями своей кожи. Если вы недавно начали использовать упомянутые средства и заметили акне, проконсультируйтесь с гинекологом и выберите негормональные противозачаточные.