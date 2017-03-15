Альтернативное применение средств по уходу

Не только для головы

Шампуни можно использовать и как пену для ванн, и для деликатной стирки. Правда, много времени уйдет на выполаскивание, зато любимые вещи будут как новые.

Бальзамы для волос можно использовать и для других частей тела, которые вы собираетесь побрить, тогда процесс доставит вам минимум дискомфортных ощущений.

Заглянем в косметичку

С помощью крема для лица можно отлично очистить любую кожаную поверхность, будь то обувь, перчатки, сумки и т.п. Крем еще пригодится, чтобы подпитать волосы от химии, мороза и сильного солнца, просто наносим на кончики, пишет Justcoolidea.ru.

С помощью лосьона для снятия макияжа можно очищать от косметики не только лицо, но и одежду. Пригодится средство и для чистки пультов от бытовой техники.

Если каплю геля для бритья нанести на прыщик, то это поможет его подсушить и вылечить.

Гигиеническая помада – удобное средство для моделирования и закрепления формы бровей.

Если чуть-чуть приоткрытый флакончик с туалетной водой или пустой флакончик из-под духов поместить в комод или в шкаф, где хранится постельное белье, полотенца, вещи, которые вы пока не носите, обувь и т.д., то приятный аромат им обеспечен.