12 женских диагнозов, которые не надо спешить лечить

Некоторые диагнозы в гинекологии вызывают у женщин излишние страхи и переживания, хотя на самом деле ничего страшного или опасного не несут. Зачастую такие “заболевания“ являются всего лишь вариантами нормы. Бывает и так, что в роли диагноза выступают симптомы определенных заболеваний (например, эндометрит или спаечная болезнь). Более того, в последнее время все чаще появляются надуманные или коммерческие диагнозы, которые ничего общего с настоящей медициной не имеют. К примеру, такого понятия, как эрозия шейки матки в развитых странах не существует уже 30 лет, а в украинских поликлиниках и клиниках все еще продолжают “успешно“ его лечить, пишет Ivona.bigmir.net.

Инна Щелокова отобрала 12 часто встречающихся диагнозов, которые вовсе не так страшны, как кажутся на первый взгляд.

1. Синехии

Примерно с шести месяцев и до полового созревания девочкам ставят диагноз “синехии половых губ“ (что означает сращение или слипание половых губ) и пытаются его активно лечить, вплоть до хирургического вмешательства. На самом деле это состояние не является опасным и практически у всех девочек с возрастом проходит самостоятельно, без всякого лечения. Терапия нужна только в тех редких случаях, когда к синехиям присоединяются инфекции мочевыводящих путей или другие осложнения.

2. Вульвовагинит

Этот диагноз также часто ставят девочкам до 12 лет, при этом прописывается самое разнообразное лечение – ванночки, кремы, таблетки и прочее. На самом деле вагиниты могут возникать как физиологическое явление после простуд или лечения антибиотиками. Причиной также может быть аллергия или слишком тщательное подмывание с мылом. Вагиниты в детском возрасте практически никогда не требуют лечения. Элементарной гигиены достаточно – важно научить девочку правильно вытираться и подмываться, носить белье из натуральных материалов, не использовать цветную или ароматизированную туалетную бумагу, пользоваться специальными средствами для интимной гигиены.

Из важного – необходимо сдать анализы и исключить, либо пролечить глистную инвазию, так как глисты (к примеру, острицы) могут вызывать повторение воспалительных процессов.

3. Нарушение менструального цикла

Этот диагноз иногда ставят юным девушкам, хотя естественно, что в первые два года после начала менструаций цикл еще не настроен. Возможные “сбои“ не нужно лечить, цикл должен постепенно наладиться сам по себе. Нерегулярный цикл считается вариантом нормы вплоть до 5-7 лет после начала месячных. К 21-22 годам у большинства девушек цикл налаживается. Родителям важно знать эти моменты и рассказывать о них детям, чтобы подростки не боялись и понимали, что такие процессы являются абсолютно нормальными. В некоторых случаях все же необходимо показаться врачу, к примеру, в случае слишком длительных менструаций (7 дней и более).

4. Эктопия цилиндрического эпителия, которую иногда ошибочно называют эрозией шейки матки. Для молодых девушек, беременных, женщин, принимающих противозачаточные средства, данный диагноз – тоже в рамках нормы. В таких случаях эктопия не требует лечения и со временем проходит самостоятельно.