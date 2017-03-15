12 женских диагнозов, которые не надо спешить лечить

После визита к гинекологу многие женщины зачастую оказываются настолько напуганы, что без раздумий готовы начать любое дорогостоящее лечение. Почему не стоит торопиться, если вам поставили очередной "страшный" диагноз, рассказывает Инна Александровна Щелокова, врач акушер-гинеколог.
Некоторые диагнозы в гинекологии вызывают у женщин излишние страхи и переживания, хотя на самом деле ничего страшного или опасного не несут. Зачастую такие “заболевания“ являются всего лишь вариантами нормы. Бывает и так, что в роли диагноза выступают симптомы определенных заболеваний (например, эндометрит или спаечная болезнь). Более того, в последнее время все чаще появляются надуманные или коммерческие диагнозы, которые ничего общего с настоящей медициной не имеют. К примеру, такого понятия, как эрозия шейки матки в развитых странах не существует уже 30 лет, а в украинских поликлиниках и клиниках все еще продолжают “успешно“ его лечить, пишет Ivona.bigmir.net.
Инна Щелокова отобрала 12 часто встречающихся диагнозов, которые вовсе не так страшны, как кажутся на первый взгляд.
1. Синехии
Примерно с шести месяцев и до полового созревания девочкам ставят диагноз “синехии половых губ“ (что означает сращение или слипание половых губ) и пытаются его активно лечить, вплоть до хирургического вмешательства. На самом деле это состояние не является опасным и практически у всех девочек с возрастом проходит самостоятельно, без всякого лечения. Терапия нужна только в тех редких случаях, когда к синехиям присоединяются инфекции мочевыводящих путей или другие осложнения.
2. Вульвовагинит
Этот диагноз также часто ставят девочкам до 12 лет, при этом прописывается самое разнообразное лечение – ванночки, кремы, таблетки и прочее. На самом деле вагиниты могут возникать как физиологическое явление после простуд или лечения антибиотиками. Причиной также может быть аллергия или слишком тщательное подмывание с мылом. Вагиниты в детском возрасте практически никогда не требуют лечения. Элементарной гигиены достаточно – важно научить девочку правильно вытираться и подмываться, носить белье из натуральных материалов, не использовать цветную или ароматизированную туалетную бумагу, пользоваться специальными средствами для интимной гигиены.
Из важного – необходимо сдать анализы и исключить, либо пролечить глистную инвазию, так как глисты (к примеру, острицы) могут вызывать повторение воспалительных процессов.
3. Нарушение менструального цикла
Этот диагноз иногда ставят юным девушкам, хотя естественно, что в первые два года после начала менструаций цикл еще не настроен. Возможные “сбои“ не нужно лечить, цикл должен постепенно наладиться сам по себе. Нерегулярный цикл считается вариантом нормы вплоть до 5-7 лет после начала месячных. К 21-22 годам у большинства девушек цикл налаживается. Родителям важно знать эти моменты и рассказывать о них детям, чтобы подростки не боялись и понимали, что такие процессы являются абсолютно нормальными. В некоторых случаях все же необходимо показаться врачу, к примеру, в случае слишком длительных менструаций (7 дней и более).
4. Эктопия цилиндрического эпителия, которую иногда ошибочно называют эрозией шейки матки. Для молодых девушек, беременных, женщин, принимающих противозачаточные средства, данный диагноз – тоже в рамках нормы. В таких случаях эктопия не требует лечения и со временем проходит самостоятельно.
5. Поликистоз яичников
У девушек, у которых еще не наладился менструальный цикл, яичники могут выглядеть на УЗИ как поликистозные. На самом деле это означает только то, что у подростка еще не установились овуляции, и это абсолютно нормальное состояние. В этот процесс лучше не вмешиваться, со временем все наладится само собой. Но вот большие функциональные кисты надо держать под контролем, так как они могут перерождаться или появляться на фоне онкологических процессов. Однако не нужно спешить каждую такую кисту оперировать, вначале необходимо точно дифференцировать диагноз.
6. Воспаление яичников и маточных труб
Многие женщины считают, что если внизу живота что-то кольнуло или потянуло, то это наверняка проблемы с яичником. Гинекологи не всегда опровергают такие теории, а находят и начинают лечить несуществующее воспаление. На самом деле аднексит или сальпингоофорит встречаются не так уж часто. Чтобы не лечить то, чего нет, женщина должна знать и понимать особенности своего цикла, а также научиться прислушиваться к своему телу. Например, колющие или другие болезненные ощущения в животе могут появляться во время овуляции, и это абсолютно нормальное явление, не требующее никакого лечения. Кроме того, женщины редко обращают внимание на гастроэнтерологические проблемы, сразу приписывая все болевые ощущения в животе на счет женских органов.
7. Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем
Многие диагнозы, такие как уреаплазмоз, хламидиоз, трихомониаз и другие иногда ставятся по уровню антител на иммуноглобулин G в анализе крови. Однако надо понимать, что если такое заболевание у человека когда-то было и было вылечено, то антитела к нему все равно остались. Такой результат вовсе не говорит о том, что болезнь есть на данный момент. Если врач прописывает обширное лечение только по анализу крови, то может оказаться, что лечебные процедуры вообще не нужны. Следует, как минимум, провести дообследование, сдать соскоб из влагалища или шейки матки. Кстати, уреаплазма и микоплазма – в развитых странах считаются обычными представителями нормальной флоры человека, и без особых предпосылок врач не будет стараться “вывести“ эти микроорганизмы.
8. Папилломавирус человека
Особенность данного заболевания в том, что при хорошем иммунитете в течение 15 месяцев вирус самостоятельно ликвидируется организмом. Конечно, если женщина подвергается постоянному повторному инфицированию, или есть проблемы с шейкой матки, то вирус может вызвать ряд проблем, которые уже в свою очередь будут требовать лечения. Но, если у женщины достаточный иммунитет, то он и сам справится с данным заболеванием без какого-либо врачебного вмешательства.
9. Бесплодие
К сожалению, не все женщины знают и понимают особенности своего тела и процессов, которые в нем происходят. Многие не знают, в какой период можно забеременеть и пытаются это сделать не в те дни цикла. На самом деле, на протяжении менструального цикла есть практически только сутки, в течение которых женщина может забеременеть (в день овуляции и за день до этого). Те, кто этого не знает, могут годами лечиться от бесплодия. Хотя настоящая помощь врача в большинстве случаев состоит только в том, чтобы рассказать женщине об особенностях цикла и научить ее определять дни овуляции, в которые вероятность забеременеть наиболее высока.
10. Гипоплазия матки
Довольно часто гинекологи говорят о том, что матка имеет меньшие размеры, чем должно быть, не учитывая индивидуальные особенности пациенток. Норма в данном случае – понятие относительное. Стандарты соотношения тела и шейки матки отличаются для подростков, девушек и рожавших женщин. У нерожавших женщин матка и шейка могут быть почти одинаковой длины, при этом никакой реальной гипоплазии у них не будет. Врач также должен учитывать рост и комплекцию женщины. К примеру, молодым девушкам или миниатюрным женщинам с небольшой маткой могут особенно часто ставить данный диагноз, хотя на самом деле никакой проблемы у них нет.
11. Эндометриоз
Это один из тех диагнозов, которые очень удобно лечить. Поэтому эту проблему у женщин находят очень часто и сразу же предлагают оперативное лечение. Хотя на самом деле, чтобы доказать наличие эндометриоза, необходимо провести биопсию. Вместо этого пациентке сразу же проводят лапароскопическую операцию, после которой невозможно доказать, была ли у нее вообще данная проблема. Женщинам следует знать, что болезненные менструации, предменструальный синдром и прочие симптомы вовсе не означают наличие эндометриоза. Надо изучать проблему глубже и искать первопричину. Что интересно, лучшим лечением эндометриоза считается беременность, а вовсе не операции и медикаменты.
12. Фибромиома матки
Женщины старшего возраста нередко слышат данный диагноз вместе с призывом срочно оперироваться. Но фибромиому далеко не всегда нужно удалять. Врач должен учитывать многие факторы: кровоснабжение фибромиомы, размеры, рост опухоли, дает ли она боли, кровотечения, разрастание эндометрия. Если фибромиома в течение 10 лет имеет размер 1 см, то не нужно ее трогать, достаточно периодически наблюдать. Если же опухоль стала активно расти, если она дает длительные менструации, межменструальные кровотечения, то, конечно, в таком случае без лечения не обойтись.
По мнению Инны Щелоковой, основной способ борьбы с коммерческими диагнозами и недобросовестным лечением для женщин – это постоянное обучение. Доктор рекомендует не спешить бежать в аптеку с длинным списком медикаментов или ложиться на операционный стол, как только поставлен диагноз. С данной информацией надо как минимум – переспать, а как максимум – изучить вопрос, почитать статьи, получить альтернативную консультацию, подумать, проанализировать имеющуюся информацию. Важно научиться чувствовать и понимать свой организм, бороться за него сознательно, а не паниковать и слепо выполнять указания докторов.
Главным ключом к здоровью все же остается профилактика. Каждая девочка, девушка, женщина должна научиться прислушиваться к своему телу, чувствовать его. Нужно посещать своего гинеколога не реже, чем раз в год, при этом не стесняться задавать доктору вопросы, список которых можно составить заранее, чтобы ничего не упустить. Если женщина хорошо себя чувствует, ведет здоровый образ жизни, уверена в себе и знает особенности своего организма, то никто не сможет заставить ее лечиться от несуществующих болезней.