Семь вещей, которые случаются с грудью, когда вы долго не занимаетесь сексом

Ваша способность иметь сосковый оргазм исчезает

Да, сосковые оргазмы возможны. Но воздержание от секса может уменьшить ваши шансы на это умение. Для выработки подобного навыка нужна постоянная практика. Если вы перестанете заниматься сексом, грудь не сможет вспомнить, какой именно тип и темп стимуляции ей нужен, пишет Soulpost.ru.

Грудь теряет свою упругость

Когда вы ее не используете, вы ее теряете. Грудь может потерять свою упругость и форму. Что же творится с грудью во время секса? Ее массажируют, посасывают, пощипывают, имитируя физическую тренировку.

Грудь может стать меньше

Во время сексуального возбуждения грудь увеличивается в объеме, потому что к ней усиливается приток крови. Грудь, как и пенис, нуждается в регулярном кровотоке. Без стимуляции груди некоторые из артериальных каналов могут атрофироваться и заблокироваться. Как только они будут заблокированы, вы не сможете вернуть их.

Вы можете не чувствовать близость с вашим партнером

Когда вы стимулируете сосок, то выпускаете окситоцин, который является гормоном связи, некоторые называют его гормоном объятий. Мы все обнимаемся, когда чувствуем себя хорошо, особенно после удивительного оргазма.

Женщина, которая не проявляла сексуальную активность в течение достаточно долгого времени, может испытывать трудности с чувством комфорта со своим партнером, что, в свою очередь, скажется на ее способности ощущать расслабление и возбуждение.

Грудное вскармливание может оказаться еще более неудобным

Грудное вскармливание и лактация могут влиять на комфорт в сексе, как психологически, так и физически. Многие женщины чувствуют себя некомфортно во время вытекания молока из груди.

Физически женская вагинальная ткань может стать тонкой и сухой во время лактации, что вызывает дискомфорт во время секса. Даже после прекращения лактации может потребоваться от 12 до 24 месяцев, чтобы она вернулась к нормальной смазке.

Повышается риск развития рака молочной железы

Недавнее исследование показало, что женщины, которые занимаются сексом более одного раза в месяц, менее подвержены риску развития рака молочной железы, чем женщины, которые были менее активными в сексуальном плане.

Ваше настроение может измениться

Помните про окситоцин? Это гормон «хорошего самочувствия». Когда ваши соски перестают стимулироваться, поднимается уровень стресса, а хорошее самоощущение улетучивается.