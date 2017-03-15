Чудо-средство от целлюлита из того, что есть на каждой кухне

Впереди лето, а вы боитесь обнажить свои ноги и уж тем более - показаться в бикини? Не отчаивайтесь - вы далеко не одна такая! Целлюлитом страдают 80% женщин, среди которых, между прочим, такие знаменитости, как Ким Кардашян, Сиенна Миллер и многие другие, сообщает Rus.tvnet.lv.

Сегодня существует огромное количество средств, которые обещают невероятный эффект: детокс-диеты, трюки с пакетиками зеленого чая и даже специальные чудо-штанишки, якобы избавляющие от «апельсиновой корки».

Но, по словам одного специалиста по уходу за кожей, есть намного более дешевый и эффективный способ избавиться от целлюлита - и вам понадобятся всего два ингредиента из вашего кухонного шкафчика - мед и сода.

Массаж ног медом (наиболее эффективен в этом случае, по мнению косметолога, новозеландский мед манука) поможет улучшить кровообращение и поспособствует очищению и улучшению состояния лимфатической системы.

Сода естественным образом отшелушит мертвые клетки, в то время как мед увлажнит кожу. А главное - никаких токсинов и химикатов, все натуральное!

Рецепт: 1 чайную ложку меда и одну чайную ложку соды смешать в маленькой емкости или прямо в руках, находясь в душе, добавить немного воды. Интенсивно массировать тело этим составом - особенно ноги, ягодицы, живот и руки - в течение 2-3 минут, пока проблемные зоны не станут гладкими и покрасневшими. Затем нанести на места, где есть целлюлит, мед и хлопать по ним ладонями 4-7 минут.

Только не переусердствуйте! Слишком сильные движения могут повредить капилляры.