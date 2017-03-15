Эксперты разрешили есть сыр каждый день

Хорошая новость для всех любителей сыра. Если даже вы употребляете этот продукт каждый день, то подобная привычка не может стать причиной увеличения уровня холестерина, пишет Rus.tvnet.lv.

Хотя сыр содержит насыщенные жиры, ученые выяснили, что даже поглощение большого количества этого продукта безопасно.

Более того, употребление сыра может приносить пользу здоровью. Оказалось, что избегающие включения жирных продуктов в свой рацион люди больше рискуют столкнуться с сердечно-сосудистыми болезнями из-за повышенного уровня «плохого» холестерина.

Сегодня многие врачи рекомендуют людям воздерживаться от продуктов питания, имеющих высокий уровень насыщенных жиров. Считается, что содержащийся в сливочном масле, бисквитах и беконе жир увеличивает уровень холестерина в крови.

Эта субстанция помогает организму функционировать. Однако избыток холестерина приводит к закупориванию стенок артерий и ограничению кровотока. Это может вызвать болезни сердца - главную причину смертности людей на нашей планете.

Ученые из Университетского колледжа Дублина исследовали воздействия молочных продуктов на здоровье 1500 добровольцев. Возраст людей, принявших участие в эксперименте, составлял от 18 до 90 лет, и все они прошли через разнообразные тесты. Оказалось, что употребление сыра не связано с увеличением процента жира в организме, а также с повышением уровня «плохого» холестерина.

Результаты данного исследования стали еще одним доказательством того, что сыр не влияет на уровень холестерина за счёт своих полезных питательных веществ.