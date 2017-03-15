"Умные" джинсы от Guess: не промокают, не пачкаются и сохраняют тепло

Мода и технологии не стоят на месте (в этих изменениях помоет разобраться курс лекций "100 лет мировой моды за 100 минут"). Поэтому сегодня все обсуждают уникальные новые джинсы, которые вызывают буквально восхищение: теперь в черных джинсах не жарко летом, а белые сохраняют цвет до 20 стирок и почти не пачкаются. Бренд Guess презентовал несколько разных по свойствам линеек джинсов, о которых далее и пойдет речь, пишет Хочу.

С джинсами линейки Stay White можно не бояться, что джинсы потеряют белоснежность: теперь, благодаря специальной обработке, которая защищает ткань от воды и жидкостей на масляной основе, цвет будет оставаться прежним.

При создании джинсов из линейки The Cold Black была использована технология теплорегуляции, которая отражает солнечные лучи эффективнее, чем обычный черный деним. Теперь эти джинсы можно носить ранней весной и не бояться замерзнуть.

В коллекции Fast Blue используется технология быстрой сушки: то есть, деним отталкивает влагу, но при этом ткань "дышит" и в них очень комфортно. Эти "умные" джинсы от Guess можно найти в бутиках и на сайте бренда Guess.