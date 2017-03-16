14 странных способов использовать дезодорант, которые вы должны знать

Римляне даже опрыскивали духами своих коней! А первый дезодорант возник в США в 1888 году, пишет Lifter.com.ua.

Сейчас дезодорантами пользуются все, но не все знают, что у них есть и другие области применения.

1. Если у вас потеют ноги и вас смущает неприятный запах, нанесите дезодорант на ступни и дайте высохнуть, прежде чем обуться.

2. Женская грудь тоже потеет, поэтому не забывайте наносить дезодорант под грудь.

3. Если из-за пота у вас соскальзывают с носа очки, нанесите дезодорант на нос.

4. Если у вас нет возможности помыть волосы, пройдитесь по голове дезодорантом: он впитает жир. А если вы любите бегать, проведите дезодорантом по лбу, чтобы пот не попадал в глаза.

5. Нанесите антиперспирант на спину летом, чтобы предотвратить чрезмерную потливость.

6. Если у вас слишком узкие джинсы, нанесите на ноги дезодорант, чтобы джинсы было проще натянуть.

7. Мокрые руки можно запросто высушить с помощью дезодоранта.

8. Дезодоранты содержат минеральные соли, поэтому отлично подходят как средство борьбы с прыщами.

9. Нанесите дезодорант на внутреннюю сторону бедер, чтобы предотвратить раздражение от натирания летом.

10. Поставьте открытый дезодорант в кладовке, чтобы устранить запах затхлости.

11. Обработайте дезодорантом новую обувь в тех местах, где она жмет, чтобы сделать ее эластичнее.

12. Нанесите дезодорант на лицо, чтобы придать коже матовый вид.

13. Если ваш ребенок изрисовал стену фломастерами — не беда! Обрызгайте ее аэрозольным дезодорантом и протрите бумажным полотенцем.

14. Дезодорант избавит вас от скрипа петель! Нанесите его на скрипучую дверь — и сразу почувствуете результат!