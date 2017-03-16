Снимаем маски! Истинное лицо женщин по знакам Зодиака

Все люди носят те или иные маски. Кому-то так привычнее и спокойнее, а кого-то заставила жизнь. Оказывается, разным знакам Зодиака присущи разные образы. Давайте узнаем, что женщины скрывают под своими масками!

Женщина-Овен

Когда появляется Овен, все понимают — перед ними сильная и независимая женщина, местами даже злая и агрессивная. На самом же деле, под маской скрывается брошенный ребенок, про которого все забыли. Таким образом Овен маскирует свои тайные переживания и проблемы, пишет Soulpost.ru.

Женщина-Телец

С виду женщина-Телец — милая, спокойная и уравновешенная барышня. Однако это лишь маска. На самом деле, внутри нее бушуют настоящие страсти, которых она сама боится и тщательно маскирует. Телец никогда не выплескивает эмоции наружу. Ей проще переждать, пока буря усядется сама по себе. Такие вспышки пугают ее саму.

Женщина-Близнец

За Близнецами закрепился имидж веселой, легкой и беззаботной барышни. Как вы понимаете, это всего лишь видимость. Близнецы на самом деле достаточно нервозны и беспокойны. У них масса проблем, которыми они не делятся ни с кем.

Женщина-Рак

Как известно, женщина-Рак — это вечная мать. Она обо всех забоится, всех любит, обо всех искренне переживает. Ну, мать Тереза, не иначе. В действительности же, Рак делает это с холодным расчетом. Она достаточно хитра и никогда не делает ничего, что не принесло бы ей выгоду. С ней нужно быть очень осторожными.

Женщина-Лев

Образ Львицы — гордая, независимая, царственная особа. Она всегда ходит с высоко поднятой головой и на всех пускает надменные взгляды. Как вы уже поняли, это всего лишь маска. В глубине души Львица — мягкое и нежное существо. Ее нужно ласкать, как кошечку, засыпать ее комплиментами, и тогда будет вам счастье.

Женщина-Дева

Дева строит из себя правильную дамочку. Якобы она честна и прямолинейна, ей чужого не нужно. Но если она положила глаз на мужчину, то, поверьте, она своего добьется. И неважно, что этот мужчина занят, а его пассия — подруга Девы! Вот такое коварство, из-за которого стоит опасаться Деву. Иначе глазом не успеете моргнуть, а она уже распустила свои цепкие ручонки!

Женщина-Весы

Весы создают впечатление уверенных в себе женщин, у которых везде царит порядок и равновесие. На самом же деле, это лишь маска. Весы достаточно неаккуратны. Беспорядок они часто объясняют творческим хаосом. Кроме того, Весы не умеют самостоятельно решать свои проблемы. Часто ищут того, кто решит трудности за них.

Женщина-Скорпион

Скорпиона мы привыкли видеть строгой, сильной, волевой. В реальности же, это пушистый заяц, который предан одному партнеру всю жизнь. Мужчин, которым удалось завоевать эту душку, можно искренне поздравить. Им очень повезло!

Женщина-Стрелец

Стрелец создает видимость того, что она самостоятельная и гордая женщина, которая отлично разбирается в любых житейских вопросах. Но это снова имидж. Это всего лишь мечта Стрельца быть такой. Глубоко внутри она плаксивая и ранимая барышня, которая любит жаловаться на свою судьбу.

Женщина-Козерог

С виду спокойная, а на самом деле очень своенравная и упрямая барышня. Она всегда всем недовольна. Чтобы угодить Козерожке, нужно очень постараться, да и то она вряд ли это оценит. Взбалмошный характер очень часто мешает Козерогам по жизни, но избавляться от него они не торопятся.

Женщина-Водолей

Водолей следит за тем, чтобы ее воспринимали как ветреную, недалекую, эксцентричную особу. Внутри же это высококлассный психоаналитик, который видит человека насквозь. У Водолея прекрасно развито чутье, поэтому лучше ее не обманывать и не юлить. Она все равно все узнает, и вы об этом пожалеете. Правда, будет поздно.

Женщина-Рыба

Кажется, Рыбка только и делает, что хлопает глазками и ждет, когда прекрасный принц спасет ее от всех жизненных бед. Да, она ждет принца и не скрывает этого, но делает это исключительно в меркантильных целях.

А какую маску носите вы?