Анализ дыхания позволит сделать обследование детей максимально безопасным

Комментирует руководитель департамента молекулярной и биологической физики МФТИ Игорь Попов: "У детей, родившихся на два месяца раньше срока, велика опасность развития простых заболеваний, которые для них смертельны. Мониторинг выдыхаемого воздуха, когда при помощи масс-спектрометра проводятся анализы широкого класса молекул и процессов, происходящих в организме, позволит нам понять, что начала развиваться болезнь и нужно предпринимать срочные меры. В клиниках такого нигде нет, в том числе за границей", пишет Meddaily.ru.

То есть теперь медики могут исследовать даже детей с недостаточной массой тела, находящихся в специальных инкубаторах. Попов добавляет: "Это общемировое направление, мы занимаемся тем же, чем и наши зарубежные партнеры, они же и конкуренты. Горизонт появления новых методов - 5-10 лет. Если не внедрим российскую технологию, то будем поглощать продукцию западных фармацевтических компаний".