Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Анализ дыхания позволит сделать обследование детей максимально безопасным

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Ребенок. | ФОТО: Scanpix

Любая диагностика сложна, если речь идет о детях. Как передает "Российская газета", российские эксперты из Московского физико-технического института (МФТИ) смогли проанализировать состояние недоношенных детей без каких-либо инвазивных процедур. Секрет в исследовании выдыхаемого воздуха.

Комментирует руководитель департамента молекулярной и биологической физики МФТИ Игорь Попов: "У детей, родившихся на два месяца раньше срока, велика опасность развития простых заболеваний, которые для них смертельны. Мониторинг выдыхаемого воздуха, когда при помощи масс-спектрометра проводятся анализы широкого класса молекул и процессов, происходящих в организме, позволит нам понять, что начала развиваться болезнь и нужно предпринимать срочные меры. В клиниках такого нигде нет, в том числе за границей", пишет Meddaily.ru.

То есть теперь медики могут исследовать даже детей с недостаточной массой тела, находящихся в специальных инкубаторах. Попов добавляет: "Это общемировое направление, мы занимаемся тем же, чем и наши зарубежные партнеры, они же и конкуренты. Горизонт появления новых методов - 5-10 лет. Если не внедрим российскую технологию, то будем поглощать продукцию западных фармацевтических компаний".

Наверх