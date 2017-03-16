Ваш брак под угрозой, если ваш муж часто говорит эти шесть фраз

1. «Мне скучно»

Это нормальное явление, от этого никуда не деться. Но если человек часто это говорит, акцентируя на этом внимание — это проблема. В любом случае старайтесь делать что-то новое, в том числе и по отдельности, чтобы у вас было чем новым делиться друг с другом, укрепляйте свою эмоциональную связь, пишет Soulpost.ru.

2. «Ты никогда не понимаешь, что я говорю» или «Ты меня не понимаешь»

Мужчины и женщины думают по-разному. Потому иногда очень трудно найти понимание. Если муж часто говорит, что чувствует, что вы его не понимаете, выделите время, чтобы действительно сесть и поговорить, понять друг друга. Это важно.

3. «Ты никогда не изменишься»

Если его это постоянно раздражает и не устраивает, поговорите с ним и объясните, почему вы что-то делаете по-другому. Постарайтесь найти компромисс и понять, какие вещи друг в друге вы никогда не сможете изменить, и не должны.

4. «Почему ты не можешь быть как…?»

Сравнения разрушают отношения. Если ваш муж постоянно сравнивает вас со своей мамой, друзьями, сестрами или другими женщинами, он не ценит вас такой, какая вы есть.

5. «Ты не та, в которую я влюбился»

Физические, эмоциональные и умственные перемены неизбежны со временем. Если ваш муж часто говорит об этом, он не понимает, что сам уже тоже не тот, в которого вы влюблялись. Никто не может оставаться прежним.

Но в успешном браке вы должны расти и развиваться вместе.

6. «Как хочешь»

Эта простая фраза на самом деле показывает равнодушие. А что может быть хуже? Потому вовремя проговаривайте и решайте ваши проблемы.