11 вещей, которые заставят мужчину пригласить вас на свидание

Исследование Университета Саламанки с участием более 1500 респондентов в возрасте 16-86 лет доказало: женщинам необходимо по меньшей мере пять-шесть встреч, чтобы окончательно решить, стоит ли начинать отношения с партнером, в то время как мужчины чаще становятся жертвой молниеносной симпатии. Один из пяти представителей сильного пола хотя бы раз в жизни испытывал любовь с первого взгляда и больше половины — уже после первого свидания. Что может заставить его потерять голову здесь и сейчас?

1. Минимум макияжа

Словосочетание «штукатурка посыпалась» мужчины чаще употребляют в отношении женского мейкапа, нежели облупившейся стены. Чем естественнее выглядит красота, тем больше шансов провести этот вечер в хорошем ресторане в хорошей компании, пишет Trulylove.ru.

2. Естественность в общении

Натуральность подкупает не только во внешности, но и в общении. Никогда не пытайтесь строить из себя того, кем вы не являетесь. Стоящие мужчины на дух не переносят жеманства и фальши. Будьте собой, как бы наивно и неинтересно это ни звучало: чужие жесты, словечки и повадки, как туфли не по размеру, доставляют массу хлопот и неудобства.

3. Любознательность

Да, мозги — это по-прежнему сексуально. Мужчины любят женщин, которые могут поддержать разговор на любую тему и спокойно аргументируют собственную точку зрения. А если вы можете отличить регби от гандбола, угловой от пенальти, а Василия Березуцкого от его брата Алексея — готовьтесь к тому, что уже на третьем свидании он познакомит вас с родителями.

4. Смех

Ваша улыбка работает как магнит. И, видимо, они знают это из курса физики. Женщина, которая смеется над мужскими шутками и при этом сама обладает хорошим чувством юмора, никогда не будет одинокой.

5. Плотно облегающее длинное платье или юбка

Есть ткани и фасоны, которые делают комплимент вашей фигуре получше опытного пластического хирурга. Никакие мини-юбки и декольте не работают так возбуждающе, как подтянутый и очерченный силуэт в целом — это дает простор для его фантазии.

6. Парфюм

Главное приворотное зелье во всем образе — это, конечно, парфюм. Оружие, которое поможет влюбить его в вас буквально с закрытыми глазами. Ароматная шпаргалка: ноты ванили ассоциируются с нежностью; жасмин — синоним соблазна; пачули помогает расслабиться, а мотив тропиков, как и цитрусы, увеличивает сексуальное влечение у каждого четвертого мужчины. Берем на вооружение все и сразу. Тем более что безотказная композиция есть в аромапортфеле марки Lacoste.

7. Открытый взгляд

Когда вы смотрите партнеру в глаза, то на вербальном уровне сообщаете ему: вам нечего скрывать. Сами знаете, больше всего мужчины боятся подвоха.

8. Разрыв шаблона

Это в теории мужчины ищут женщину, которая напоминает им их маму или, как Барби, подогнана под какой-то шаблон. Стоящая красотка не поддается сравнению. Не бойтесь подчеркивать свою индивидуальность, и мужчины к вам потянутся.

9. Плечи

Мужчины любят красивые плечи — и это, по сути, медицинский факт, который нужно принять как данность и уметь подчеркивать. Например, капелькой духов.

10. Родинки

Те, кто не согласен с этим пунктом, пусть расскажет Синди Кроуфорд о том, как нужно завоевывать мужчин. Остальные могут кокетливо упомянуть о «счастливой родинке» на теле — поверьте, ему непременно захочется ее разыскать. Мужчины, как дети, обожают рассматривать карты сокровищ.

11. Быть сексуальной, но не подозревать об этом

Все вышесказанное (в том числе и одежда, и парфюм) является естественным продолжением нашей личности и работает на подсознательном уровне без вашего дополнительного вмешательства. Ведите себя максимально естественно и, если мужчина вам действительно нравится, не бойтесь ему это показать.