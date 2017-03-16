Редкое расстройство заставляет женщину питаться губками

Женщина вспоминает, что свою первую губку она отведала еще в младенческом возрасте, начав вырывать по кусочку из сиденья автомобиля. Сегодня в течение одной-двух недель Кэндис может совершенно спокойно съесть целую губку. Хотя семья женщины категорически не одобряет этот рацион, Кэндис отказывается обращаться за профессиональной помощью. Она говорит, что даже один запах мокрой губки способен свести ее с ума, пишет Medikforum.ru.

"Мой жених Клайв беспокоится о моем здоровье, - рассказывает Кэндис. - Но если я попрошу его очень ласково, то он даст мне несколько кусочков, чтобы удовлетворить мой аппетит. Другие члены семьи этого не одобряют. Им пришлось к этому привыкнуть, но мне не разрешается есть губку у них перед глазами".

Кэндис была у врачей, и они прописали ей таблетки с железом для борьбы с пикой. Сама женщина своей историей хочет привлечь внимание к данному пищевому расстройству, которое в некоторых случаях может быть очень опасным для здоровья и жизни своих жертв.