Причиной лишнего веса может быть официант с татуировками

Имеющие не самый здоровый внешний вид официанты в кафе и ресторанах побуждают посетителей заказывать самые жирные и сладкие порции, которые вызывают прибавку лишнего веса. Ученые из Норвегии доказали, что внешний вид официантов прямо влияет на те блюда, которые у них заказывают клиенты. Особенно опасны для талии посетителей ресторанов официанты с татуировками, беспорядочными прическами и бледной кожей. Все эти внешние признаки оказывают подсознательное воздействие на посетителей, заставляя их выбирать наименее здоровые пункты меню, пишет Medikforum.ru.

В ходе эксперимента исследователи из BI Business School в Осло показывали 100 женщинам видеоклип с участием трех разных официантов: здорового, имеющего лишний вес и не слишком здорового на вид. Затем ученые следили за движениям глаз женщин, выбирающих пункты меню. Здоровые и слегка полные официанты побуждали добровольцев заказывать полезные блюда, а вот не слишком здоровые на вид официанты вызывали желание пробовать жирное и сладкое.

"Наше решение при выборе блюд в меню не является полностью сознательным, мы проявляем автоматическую реакцию на разные стимулы, - рассказывают ученые. - Очень часто при тех или иных заказах мы сравниваем себя с другими, чтобы не нарушать общепринятых норм. Если мы видим перед собой здоровых или чуть полных официантов, то подсознательно следуем этим нормам. А при взгляде на не слишком здоровых на вид официантов перестаем и сами думать о здоровье, делая выбор в пользу сладких и вредных продуктов. Если официанты не заботятся о собственном здоровье, то и мы не хотим".