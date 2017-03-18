Ученые: люди могут быть толстыми и здоровыми

Сотрудники Медицинского центра Университета Эразмус в Роттердаме представили данные, опровергающие теорию о том, что ожирение автоматически ведет к плохому здоровью, пишет Medikforum.ru.

«Люди могут быть тучными и при этом здоровыми», - высказали свое мнение ученые.

Данное утверждение подтверждается результатами 15-летних наблюдений за большой группой людей (5 300 человек) в возрасте от 55 лет и старше. Они показывают, что на практике многие обладатели избыточного веса весьма активны, что защищает их от проблем с самочувствием.

В результате исследователи констатировали: люди с избыточной массой тела не имеют повышенного сердечно-сосудистого риска, если они остаются физически активными по крайней мере четыре часа в день, будь то физические упражнения или работа по дому.