Дети начинают вести сидячий образ жизни уже с семи лет

Ученые в течение восьми лет наблюдали за тем, как меняется физическая активность более чем 500 детей начиная с семилетнего возраста. Для этого мальчики и девочки в 7, 9, 12 и 15 лет в течение недели носили специальные браслеты, позволяющие отслеживать их физическую нагрузку, пишет Deti.mail.ru.

Анализ собранных данных показал, что у большинства детей уже с семи лет уровень активности постепенно падает, а время, проведенное в сидячем положении, наоборот, растет. Так, если семилетние мальчики в среднем проводили в движении 75 минут в день, то к 15 годам это время сократилось до 51 минуты. У девочек эти показатели составили 63 минуты и 41 минуту соответственно. Исключением из правила стали лишь 19% мальчиков, которые были очень подвижными в 7 лет и остались таковыми в 15. В среднем, установили исследователи, семилетний ребенок проводит сидя – находясь в школе, делая уроки, играя в компьютерные игры, смотря телевизор – полдня, а 15-летний подросток – уже три четверти дня.

По мнению британских педиатров, сообщает BBC, у ребенка должен быть по меньшей мере час любой физической активности в день – катание на велосипеде, игра на детской площадке, бег или теннис. При этом три раза в неделю это должны быть не просто игры, а занятия спортом, укрепляющие мышцы и кости ребенка: например, гимнастика, легкая атлетика, плавание и т.п.