Акушер-гинеколог: чем раньше вы станете матерью, тем лучше

Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
– У кого чаще всего возникает бесплодие?
– Если говорить о половой принадлежности, то в последнее время довольно часто (примерно в 30% случаев) можно встретить сочетанный фактор бесплодия, когда нарушения встречаются у обоих супругов. Именно поэтому так важно обследовать сразу обоих партнеров, а не только одну женщину. В остальных случаях примерно в 50-60% случаев наблюдается женское бесплодие и в 40-60% – мужское. У женщин частота бесплодия увеличивается с возрастом, и это – основной неблагоприятный фактор. Уже начиная с 30 лет способность к зачатию постепенно снижается, а после 35 лет эти изменения становятся более выраженными. Связано это как с уменьшением количества яйцеклеток в яичниках, так и со снижением их качества. В отличие от мужчин у женщин в течение жизни все заложенные при рождении яйцеклетки только расходуются, новые не образуются, а дополнительные неблагоприятные факторы могут ускорить эту потерю. Снижение качества яйцеклеток за счет накопления в них хромосомных аномалий приводит к тому, что не в каждом месяце может созревать яйцеклетка, способная дать здоровый эмбрион и беременность, что приводит чаще всего либо к отторжению и гибели эмбриона (то есть беременность не наступает), либо к неразвивающейся беременности. Из 400 овуляций за весь репродуктивный период лишь малая доля яйцеклеток дает беременность, заканчивающуюся рождением здорового малыша, пишет Deti.mail.ru.
– Что можно отнести к факторам риска – лишний вес, вредные привычки, образ жизни?
– Доказано, что избыточная масса тела и курение оказывают негативное влияние на фертильность в целом и на эффективность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в частности. В некоторых странах, например, в Великобритании, страховые компании не оплачивают программы ЭКО пациенткам с ожирением и курящим женщинам. Употребление психотропных веществ, кофе и алкоголя в больших количествах тоже отрицательно влияет на фертильность. Снижают шансы на зачатие также стресс и депрессия. Существует теория, что при сильном психологическом стрессе может возникать «феномен обкрадывания», когда активизируются сердечно-сосудистая и дыхательная системы и затормаживается пищеварительная и репродуктивная системы, увеличивается приток крови к сердцу, головному мозгу, мышцам, и снижается кровоснабжение яичников и эндометрия. Также в последние годы появляется все больше данных о неблагоприятном влиянии дефицита витамина Д. Почему так часто пары возвращаются из отпуска с беременностью? Полноценный сон, отдых, отсутствие стресса, хорошее настроение, большое количество витамина Д, который вырабатывается на солнце, потребление фруктов и овощей, содержащих полезные витамины и минералы – и вот результат. Но, к сожалению, серьезные проблемы, связанные, например, с состоянием маточных труб или с малым количеством фертильных сперматозоидов одним отпуском не решить, и тогда прибегают к помощи специалиста репродуктолога.
Окончательно диагноз «эндометриоз» можно поставить только при лапароскопии, поэтому если у молодой пары при первичном обследовании основные причины бесплодия исключены, рекомендуется проведение диагностической лапароскопии. Также эндометриоз очень часто передается по наследству, поэтому если у вашей мамы был или есть эндометриоз, постарайтесь планировать беременность как можно раньше. При исключении всех основных причин говорят о бесплодии неясного генеза. Согласно современным руководствам если при бесплодии неясного генеза беременность не наступает в течение двух лет, рекомендуется лечение методом ЭКО.
Существует несколько разных видов бесплодия, среди них наиболее часто встречается эндокринный фактор, то есть – отсутствие овуляции (когда в яичниках не созревает яйцеклетка), трубно-перитонеальный фактор (когда маточные трубы непроходимы или спайки нарушают взаимоотношение маточной трубы и яичника, и яйцеклетка при овуляции не попадает в трубу), мужской фактор (когда нормальных сперматозоидов недостаточно для естественного оплодотворения), шеечный фактор (когда сперматозоиды гибнут в шейке матки), иммунологическое бесплодие (когда сперматозоиды не могут проникнуть в яйцеклетку из-за антител, которые их окружают и блокируют) и маточный фактор (когда патология эндометрия мешает имплантации эмбриона). Также отдельно выделяют эндометриоз-ассоциированное бесплодие, при этом маточные трубы могут быть проходимы, яйцеклетка может созревать, но беременность все равно не наступает. Даже минимальные очаги эндометриоза в малом тазу и брюшной полости могут являться причиной бесплодия, причем с возрастом эти нарушения усугубляются.
– Когда паре стоит бить тревогу: если не получилось забеременеть с третьего цикла, пятого, десятого?
– При оптимальной частоте половых актов (2-3 раза в неделю) отмечают следующую закономерность в наступлении беременности: 84% беременностей наступает в течение первого года, 8% беременностей наступает в течение второго года, еще 8% беременностей наступает через 2 года и более. По определению Всемирной организации здравоохранения бесплодие – это отсутствие беременности у супругов детородного возраста в течение одного года и более регулярной половой жизни без применения средств контрацепции, поэтому обследование начинают через 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции, а в возрасте старше 35 лет – уже через 6 месяцев, чтобы не терять драгоценное время.
– К кому нужно обратиться в первую очередь и какие анализы сдавать?
– Если вам меньше 35 лет и у вас регулярный менструальный цикл, не было никаких операций, ваш партнер молод и здоров, а продолжительность планирования беременности небольшая, то вы можете обратиться к своему акушеру-гинекологу по месту жительства. Но если беременность давно не наступает, вам уже исполнилось 35 лет, в анамнезе были оперативные вмешательства на яичниках, воспалительные заболевания органов малого таза, инфекции, есть аутоиммунный тиреоидит или эндометриоз, менструации приходят с большими задержками или, наоборот, менструальный цикл стал короче, уже был опыт неэффективного гормонального или оперативного лечения, выявлены нарушения в спермограмме партнера, лучше сразу обращаться к репродуктологу, чтобы не терять драгоценное время. Важно, с одной стороны, максимально использовать шансы на естественное зачатие, а с другой – не упустить возможность получения беременности хотя бы с помощью ЭКО. Обследование начинают с анализа спермограммы и овуляторного цикла, чтобы убедиться в ежемесячном созревании яйцеклетки, затем оценивается проходимость труб. В некоторых ситуациях проходимость труб не исследуют и сразу переходят к лечению методом ЭКО. Для оценки овуляции используют УЗИ, а также в домашних условиях можно использовать тесты на овуляцию. Измерение базальной температуры считается устаревшим и мало информативным методом. Также независимо от фактора бесплодия, проводится стандартное обследование перед планированием беременности (оценка состояния молочных желез и шейки матки, обследование на инфекции, гормональное обследование). Минимум за 2-3 месяца до планируемой беременности рекомендуется начать прием фолиевой кислоты, который продолжается и во время лечения бесплодия.
– Как лечить бесплодие?
– Существует несколько методов лечения бесплодия. При отсутствии явной патологии у обоих супругов начинают с программируемого зачатия, когда более точно отслеживают день овуляции и планируют половые контакты в наиболее благоприятные дни. При эндокринном бесплодии, сопровождающемся отсутствием овуляции, проводят гормональную стимуляцию яичников под ультразвуковым контролем. Разработаны удобные шприц-ручки, с помощью которых пациентки могут делать инъекции самостоятельно дома. При впервые выявленных нарушениях спермограммы рекомендуется пересдать анализ через две недели, так как показатели спермограммы могут быть очень изменчивы. Если нарушения подтверждаются, то следует обратиться к андрологу, который проведет более подробное обследование и лечение. Если в результате этого лечения показатели не нормализуются, но при этом имеющиеся нарушения имеют легкую степень тяжести, то проводят внутриматочную инсеминацию, когда обработанные сперматозоиды вводят в полость матки. При неэффективности инсеминации, а также при выраженных нарушения спермограммы переходят к вспомогательным репродуктивным технологиям, когда после получения яйцеклетки ее либо просто заливают сперматозоидами, и какой-то из них проникает внутрь (метод ЭКО), или отбирают самый лучший сперматозоид и вводят его внутрь яйцеклетки (метод ИКСИ). Эффективность лечения бесплодия зависит прежде всего от возраста мамы.
В возрасте 25-30 лет общая эффективность терапии бесплодия составляет примерно 60-80%, в возрасте 35-40 лет эти показатели снижаются до 20-25%, а у женщин старше 40 лет эффективность лечения составляет уже менее 10%. Шансы родить с помощью ЭКО в возрасте 44 лет составляют всего 2-3%, поэтому основной совет всем женщинам, планирующим в своей жизни стать мамой: чем раньше, тем лучше.
– Правда ли, что бесплодие может быть результатом приема оральных контрацептивов?
– Нет, это миф. Прием оральных контрацептивов не снижает шансы на зачатие, а во многих случаях, наоборот, позволяет сохранить репродуктивное здоровье. Частота наступления беременности в течение года после отмены контрацептивов такая же, как и у женщин, никогда не принимавших контрацептивы.
– Как женщина с диагнозом «бесплодие» может стать мамой?
– Если в современном мире даже мужчина, не имея матки и яичников, может «родить» ребенка «для себя», воспользовавшись услугами донора ооцитов и суррогатной матери, то и практически каждая женщина может стать мамой. У кого-то этот путь короткий, и пациентка беременеет еще на этапе обследования, а у кого-то путь к материнству занимает годы. Важно не упускать время и вовремя обращаться к врачу, в то же время лечение следует начинать только тогда, когда психологически женщина готова двигаться дальше. Программируемое зачатие, гормональная коррекция и стимуляция, хирургическое лечение, внутриматочная инсеминация и экстракорпоральное оплодотворение, преимплантационная генетическая диагностика, которая позволяет родить здорового ребенка даже носителям генетических заболеваний, донорские программы, суррогатное материнство – методов лечения много, главное, верить, что все обязательно получится. Были проведены исследования, которые показали, что пессимизм является фактором, обуславливающим неудачи программы ЭКО, так что очень важно оставаться оптимистом.