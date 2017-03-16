Акушер-гинеколог: чем раньше вы станете матерью, тем лучше

– У кого чаще всего возникает бесплодие?

– Если говорить о половой принадлежности, то в последнее время довольно часто (примерно в 30% случаев) можно встретить сочетанный фактор бесплодия, когда нарушения встречаются у обоих супругов. Именно поэтому так важно обследовать сразу обоих партнеров, а не только одну женщину. В остальных случаях примерно в 50-60% случаев наблюдается женское бесплодие и в 40-60% – мужское. У женщин частота бесплодия увеличивается с возрастом, и это – основной неблагоприятный фактор. Уже начиная с 30 лет способность к зачатию постепенно снижается, а после 35 лет эти изменения становятся более выраженными. Связано это как с уменьшением количества яйцеклеток в яичниках, так и со снижением их качества. В отличие от мужчин у женщин в течение жизни все заложенные при рождении яйцеклетки только расходуются, новые не образуются, а дополнительные неблагоприятные факторы могут ускорить эту потерю. Снижение качества яйцеклеток за счет накопления в них хромосомных аномалий приводит к тому, что не в каждом месяце может созревать яйцеклетка, способная дать здоровый эмбрион и беременность, что приводит чаще всего либо к отторжению и гибели эмбриона (то есть беременность не наступает), либо к неразвивающейся беременности. Из 400 овуляций за весь репродуктивный период лишь малая доля яйцеклеток дает беременность, заканчивающуюся рождением здорового малыша, пишет Deti.mail.ru.

– Что можно отнести к факторам риска – лишний вес, вредные привычки, образ жизни?

– Доказано, что избыточная масса тела и курение оказывают негативное влияние на фертильность в целом и на эффективность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в частности. В некоторых странах, например, в Великобритании, страховые компании не оплачивают программы ЭКО пациенткам с ожирением и курящим женщинам. Употребление психотропных веществ, кофе и алкоголя в больших количествах тоже отрицательно влияет на фертильность. Снижают шансы на зачатие также стресс и депрессия. Существует теория, что при сильном психологическом стрессе может возникать «феномен обкрадывания», когда активизируются сердечно-сосудистая и дыхательная системы и затормаживается пищеварительная и репродуктивная системы, увеличивается приток крови к сердцу, головному мозгу, мышцам, и снижается кровоснабжение яичников и эндометрия. Также в последние годы появляется все больше данных о неблагоприятном влиянии дефицита витамина Д. Почему так часто пары возвращаются из отпуска с беременностью? Полноценный сон, отдых, отсутствие стресса, хорошее настроение, большое количество витамина Д, который вырабатывается на солнце, потребление фруктов и овощей, содержащих полезные витамины и минералы – и вот результат. Но, к сожалению, серьезные проблемы, связанные, например, с состоянием маточных труб или с малым количеством фертильных сперматозоидов одним отпуском не решить, и тогда прибегают к помощи специалиста репродуктолога.

Окончательно диагноз «эндометриоз» можно поставить только при лапароскопии, поэтому если у молодой пары при первичном обследовании основные причины бесплодия исключены, рекомендуется проведение диагностической лапароскопии. Также эндометриоз очень часто передается по наследству, поэтому если у вашей мамы был или есть эндометриоз, постарайтесь планировать беременность как можно раньше. При исключении всех основных причин говорят о бесплодии неясного генеза. Согласно современным руководствам если при бесплодии неясного генеза беременность не наступает в течение двух лет, рекомендуется лечение методом ЭКО.