Ученые нашли средство для профилактики послеродовой депрессии

Канадские исследователи сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences об успехе клинических испытаний своей разработки – диетической добавки, призванной предотвратить так называемый «бэби блюз», часто встречающийся у рожениц. Речь идет о естественном снижении настроения после родов, причем пик этого состояния у мамы приходится на пятый день после появления ребенка на свет. Как правило, «бэби блюз» проходит сам собой к 10-му дню после родов. Но в случае если этого не происходит, подавленное состояние может перетечь в настоящую послеродовую депрессию, поэтому так важна профилактика.