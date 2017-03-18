Ученые нашли средство для профилактики послеродовой депрессии

Как установили ученые, причина появления «бэби блюза» связана с постепенным нарастанием сразу после родов концентрации определенного белка в головном мозге матери. Этот белок подавляет выработку в мозге трех основных «гормонов счастья» – серотонина, дофамина и норэпинефрина. Это и приводит к тому, что мама испытывает печаль. Пик концентрации этого белка приходится как раз на пятый день после родов, пишет Deti.mail.ru.

Исследователи разработали пищевую добавку, способную противостоять этому эффекту. В состав добавки вошли две натуральные аминокислоты – триптофан и тирозин, которые обладают способностью компенсировать снижение выработки «гормонов счастья» в головном мозге, а также экстракт черники и черничный сок. Черника была выбрана из-за своих антиоксидантных свойств.

В испытаниях добавки приняла участие 21 молодая мама, а еще 20 рожениц, для сравнения, добавку не получали. Предварительно ученые проверили, что высокие концентрации триптофана и тирозина в добавке, значительно превышающие то, что можно получить с пищей, не приводят к избыточному содержанию этих аминокислот в грудном молоке. Женщины начали получать добавку на третий день после родов, а сам эксперимент продолжался три дня. На пятый день все участницы прошли тест на «бэби блюз». Результат потряс самих исследователей – у всех женщин, не получавших добавку, наблюдались явные признаки депрессии, в то время как молодые мамы, получавшие препарат, сохранили отличное настроение.

Теперь ученые планируют продолжить испытания своего детища и посмотреть, сможет ли оно помочь тем, у кого уже развилась послеродовая депрессия.