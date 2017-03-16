Безглютеновая диета ведет к диабету

Результаты исследования, проведенного специалистами из Гарвардского университета, были представлены на ежегодных Научных сессиях Американской ассоциации по изучению сердца (American Heart Association), переадет Health.mail.ru.

Глютен (клейковина) — белок, содержащийся в злаках, таких, как пшеница, рожь, ячмень, овес. Лишь небольшой процент населения в мире страдает от непереносимости глютена (целиакии) или же повышенной чувствительности к нему, из-за чего вынужден исключать из рациона продукты, содержащие этот белок. Однако в последние годы среди людей, не страдающих от целиакии, растет мода на безглютеновую диету как вариант здорового питания. Тем не менее никаких научных подтверждений, касающихся пользы такой диеты, нет.

Мало того, недостаток в рационе продуктов с глютеном может привести к серьезным долговременным проблемам со здоровьем, подтверждением чему стало новое исследование. Гэн Цзун (Geng Zong) и его коллеги оценили уровень потребления глютена у почти 200 тысяч человек, которые на протяжении около 30 лет регулярно отвечали на вопросы о своем питании. Основными источниками глютена в рационе участников были паста, пицца, хлопья, кондитерские изделия и хлеб.

Анализ собранных данных показал, что чем больше глютеносодержащих продуктов потребляли участники исследования, тем ниже был у них риск заболеть со временем диабетом 2 типа, и наоборот. Так, у участников из группы с самым высоким уровнем потребления глютена (они составляли 20% из всех) риск диабета был на 13% ниже, чем у участников из группы с самым низким уровнем потребления глютена.

Цзун и его коллеги отмечают, что люди, в рационе которых мало продуктов с глютеном, также испытывают дефицит клетчатки, что является фактором риска диабета 2 типа. Кроме того, в продуктах безглютеновой диеты как правило не хватает витаминов и минералов, что также несет с собой негативные последствия для здоровья.

Ранее ученые из университета штата Иллинойс выяснили, что безглютеновая диета грозит отравлением тяжелыми металлами.