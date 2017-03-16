Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду

Статья исследователей из Университета Флиндерс (Австралия) опубликована в журнале Appetite, пишет Health.mail.ru.

Болезненное пристрастие к шоколаду считается одной из самых распространенных зависимостей в развитых странах мира. Поскольку избыточное потребление сладостей может иметь негативные последствия для здоровья, Софи Шумэйкер (Sophie Schumacher) и ее коллеги разработали для «шокоголиков» простые практические рекомендации, позволяющие «задушить» страсть в зародыше.

«Если вам удается поймать себя на мысли о шоколаде сразу, как только она зародилась у вас в мозгу, и вы при этом не голодны, вам будет гораздо легче с ней справиться, чем тогда, когда эти желания разрастутся и наберут силу, — пояснила Шумэйкер. — Учитесь убивать эти желания в зародыше с помощью отвлекающих представлений. Это самый важный момент. Он помогает отогнать назойливые мысли и погасить живость воображения».

Шумэйкер и ее коллеги назвали такой метод «когнитивным разделением».

Во-первых, советуют психологи, старайтесь всегда отслеживать, как ваши мысли влияют на ваше поведение.

Во-вторых, имейте в виду, что мысль о том, что вам хочется шоколада, не имеет под собой никакой основы, поэтому не требует никаких действий.

В-третьих, если вы все же начали представлять себе, как шоколадка выглядит, пахнет, какова на вкус, приглушите живость своего воображения, мысленно перенесясь в другое место, тихое и прохладное, например в лес или на пустынный пляж. При этом старайтесь задействовать все органы чувств — представьте себе окружающие пейзажи, звуки и запахи.