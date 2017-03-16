Сестры прославились благодаря своим необычным волосам

По словам близняшек, поначалу они просто стригли свои непослушные локоны, но выглядело это не очень привлекательно. Сестры признались, что из-за волос их дразнили с раннего детства, а когда стали старше, то обидные слова они получали уже в соцсетях, пишет Lady.mail.ru.

«Перед нами стояла задача — разрушить стереотипы и изменить представление о естественной красоте», - сказала Киприана Куан

Девушки завели блог Urban Bush Babes в Instagram, где начали выкладывать свои фото и небольшие советы о красоте волос. На их аккаунт обратили внимание не только пользователи Сети, но и модельное агентство IMG Models.

Сестры уже успели сняться в нескольких рекламных кампаниях известных брендов и появиться на обложках Vogue, Marie Claire и W Mag.

A post shared by Urban Bush Babes (@urbanbushbabes) on Mar 12, 2017 at 9:00am PDT