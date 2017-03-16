Семь причин, почему мужчины перестают заниматься сексом со своими женами

1. У вас не сексуальная спальня

Атмосфера действительно влияет на настроение. Не столько декорации, сколько запах в спальне, чистота, комфорт и уют. Если у вас есть дети, убедитесь, что дверь в вашу спальню в нужный момент можно закрыть на замок, сообщает Soulpost.ru.

2. Сниженное сексуальное желание

В большинстве случаев это происходит с возрастом: чем старше, тем меньше сексуальное влечение. Другие факторы: стресс, депрессия, а также медицинские состояния: диабет, ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина.

3. Он слишком много работает

Тем более в современном мире мы работаем почти постоянно: всегда онлайн, постоянная проверка почты, звонки — и рабочий стресс получается круглосуточным. Постарайтесь сбалансировать домашнюю и рабочую жизнь.

4. Он комплексует из-за своего тела

У мужчин тоже бывают комплексы, низкая самооценка, особенно, если он уже выглядит не так, как раньше. Помогите ему, а заодно и себе, организовав правильное питание, возможно совместные тренировки, и просто говорите ему, что любите его полностью.

5. Изменились ваши чувства

Вы уже не чувствуете между вами той связи, которая была. Распространенная проблема, которую можно решить неожиданными романтическими сюрпризами; флиртуйте, запланируйте поездку на выходных и напомните, как вы впервые встретились. Разбудите чувства!

Иногда вам нужно просто находить время для вас двоих, чтобы посидеть и поговорить — не о детях, не о работе, не о домашних делах, а о личном. Не теряйте эмоциональную связь.

6. Порнография

Это разрушительно для отношений. Порно искажает вид интимной связи, которая должна быть между любимыми людьми. Это нужно искоренять.

7. Усталость

Найдите способ зарядить его энергией, выделите время для отдыха. Помните, что интим — важное условие сохранения счастливого брака.