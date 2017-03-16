Шесть вещей, которые произойдут с влагалищем, если вы прекратите заниматься сексом

Влагалище не станет плотнее — это миф!

Перерыв в сексе не тонизирует тазовое дно, «стягивая» влагалище. Если вам кажется, что ваше влагалище стало более стянутым после того, как вы долго не занимались сексом, это может быть связано с отсутствием возбуждения. Если вы волнуетесь об этом перед половым актом, попросите партнера продлить прелюдию, используйте смазку и ждите, пока не достигнете необходимого уровня возбуждения, пишет Soulpost.ru.

Вам понадобится больше времени, чтобы достичь оргазма

В большинстве случаев это связано со скованностью и неумением расслабиться. Поскольку часть мозга (боковая орбитофронтальная кора) «выключается» во время оргазма, в большинстве случаев для оргазма необходимо желание отдаться сексуальным ощущениям целиком и полностью.

Это не означает, что перерыв в сексе — плохая идея, просто вам потребуется повторно ознакомиться с вашим телом и оргазмом, если вы возобновите сексуальную активность.

Ваш сексуальный отклик изменяется

Если вы делаете перерыв во всех видах секса (например, мастурбация и использование вибратора), вы можете испытывать временное изменение сексуальной реакции, когда возобновите занятия сексом.

Исследования показывают, что женщины, использовавшие вибратор, имели более высокий индекс сексуальных функций, который включает в себя желание, интерес, смазку, возбуждение, удовлетворение и оргазм. Эта корреляция предполагает, что изменение сексуальных привычек может повлиять на эти функции.

Ваши предменструальные симптомы могут измениться

Если вы воздерживаетесь от всех видов секса, включая мастурбацию, спазмы внизу живота могут возникать чаще, чем обычно. Оргазм оказывает паллиативное воздействие на организм и может уменьшить боль во время менструации, поэтому, если вы отказались от секса, у вас могут возникнуть (временные) изменения симптомов.

Вагина становится сухой

Сексуальное возбуждение помогает влагалищу увлажниться. Поскольку отсутствие секса приводит к уменьшению количества смазки, убедитесь, что вы хорошо «разогреты» перед сексом.

Влагалище может потерять чувствительность

Это мускул. Если вы не используете его, вы теряете его. Поэтому, чтобы избежать последствий отсутствия секса, убедитесь, что вы хоть как-то его тренируете.