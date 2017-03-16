Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Викторию Бекхэм жестко раскритиковали за безвкусицу

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: AFP / Scanpix
ФОТО: AFP / Scanpix
ФОТО: AFP / Scanpix
ФОТО: AFP / Scanpix
ФОТО: AFP / Scanpix

Несмотря на то что Викторию Бекхэм признали (впрочем, заслуженно) иконой стиля, все же некоторые ее наряды вызывают негативную реакцию не только у пользователей интернета, но и у модных критиков.

Вчера 42-летний дизайнер вновь дала повод обсуждать ее образ, когда ранним утром была замечена папарацци в бежевом брючном костюме оверсайз и полупрозрачной блузе из органзы. Весь образ Бекхэм, включая аксессуары, был собран из вещей из коллекции ее собственного бренда Victoria Beckham, но получился, по мнению публики, "безвкусным", пишет Spletnik.ru.

Да, смокинги и костюмы на пару размеров больше входят в список актуальных трендов будущего сезона. Но, как верно отмечают пользователи сети, сравнившие лук звезды с бумажным пакетом из бакалеи, необходимо понимать, что не всякая модная вещь сможет вписаться в гардероб. Даже с такой хорошей фигурой, как у Виктории. Плюс изумление общественности вызвали и невероятной высоты каблуки, которые Бекхэм словно одолжила у Леди Гаги.

А что думаете вы относительно образа Виктории?

Наверх