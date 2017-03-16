Как правильно ужинать, если ты на диете

Почему не ужинать вредно?

Даже если ты на диете, то не ужинать – не вариант. Это может привести к нарушению обмена веществ, возникновению проблем со сном и эмоциональным равновесием. Уже не говоря о том, что часто попытки не поужинать заканчиваются ночными набегами на холодильник. Поэтому ужинать во время диеты можно, и даже нужно.

Как сделать ужин правильным и полезным для похудения?

Не ужинать после шести для стройной фигуры – это устаревшая информация. Особенно, если ты ложишься спать не в десять часов. Достаточно поужинать за три часа до сна. Тогда чувство голода не будет мешать тебе спать, и ужин не отразится на фигуре.

Ужин, особенно у тех, кто сидит на диете, должен быть не плотным. Никакого жареного, сладкого и копченого! Отдавай предпочтение овощам, нежирным молочным продуктам и курице. А вот от фруктов на ужин лучше отказаться. В них содержится много витаминов, которые лучше усваиваются и придают активности днем. Кроме того, цитрусовые не желательно употреблять перед сном и натощак, ведь это может привести к повышению кислотности, пишет Ivona.bigmir.ru.

Старайся ужинать без соли или максимально ограничить ее количество, ведь она задерживает влагу в организме, что мешает похудению, а также образует отеки на утро.