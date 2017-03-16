Как правильно ужинать, если ты на диете

Многие, пытаясь похудеть, задаются вопросом – каким должен быть ужин на диете. Есть такие, которые пытаются не ужинать вообще, но это не лучший вариант, по мнению диетологов. Мы расскажем, каким должен быть правильный ужин на диете.
Почему не ужинать вредно?
Даже если ты на диете, то не ужинать – не вариант. Это может привести к нарушению обмена веществ, возникновению проблем со сном и эмоциональным равновесием. Уже не говоря о том, что часто попытки не поужинать заканчиваются ночными набегами на холодильник. Поэтому ужинать во время диеты можно, и даже нужно.
Как сделать ужин правильным и полезным для похудения?
Не ужинать после шести для стройной фигуры – это устаревшая информация. Особенно, если ты ложишься спать не в десять часов. Достаточно поужинать за три часа до сна. Тогда чувство голода не будет мешать тебе спать, и ужин не отразится на фигуре.
Ужин, особенно у тех, кто сидит на диете, должен быть не плотным. Никакого жареного, сладкого и копченого! Отдавай предпочтение овощам, нежирным молочным продуктам и курице. А вот от фруктов на ужин лучше отказаться. В них содержится много витаминов, которые лучше усваиваются и придают активности днем. Кроме того, цитрусовые не желательно употреблять перед сном и натощак, ведь это может привести к повышению кислотности, пишет Ivona.bigmir.ru.
Старайся ужинать без соли или максимально ограничить ее количество, ведь она задерживает влагу в организме, что мешает похудению, а также образует отеки на утро.