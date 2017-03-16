Десять признаков того, что ты встречаешься с мужчиной-ребенком

"Маменькин сынок" – так обычно называют мужчин, у которых детство в голове. Относится ли твой благоверный к этой категории или нет? Давай разбираться вместе!Если у твоей второй половинки есть борода – это вовсе не значит, что он ведет себя, как взрослый мужчина. Он может смотреть на мир глазами 15-летнего подростка и просто не понимать, как правильно строить отношения. Что отличает мужчину-ребенка от просто мужчины?
Он живет сегодняшним днем
Мужчин такого типа интересует больше то, что будет на ужин, чем то, как вам прожить следующую неделю. Они не готовы планировать наперед и очень смутно видят свое будущее. Рациональному человеку присуще желание разрабатывать жизненную стратегию, ставить цели и достигать их, а вот детям и незрелым мужчинам это просто не интересно, пишет Ivona.bigmir.net.
Он не убирает за собой
Да, к разбросанным по всей квартире носкам можно привыкнуть, но, когда это набирает масштабы глобальной катастрофы, знай – перед тобой мужчина-ребенок. Не пытайся оправдать его желание сеять вокруг себя хаос “творческой профессией“. Люди такого типа не меняются, и в дальнейшем тебе придется воспитывать и мужа, и ребенка. Оно тебе надо?
Он совершает импульсивные поступки
Он может купить последнюю модель игровой приставки в ущерб вашему общему бюджету, пойти гулять с друзьями на всю ночь (при этом выключив телефон) или уйти с престижной работы без веской причины. Дело в том, что его мозг, как и у ребенка, не в состоянии оценить последствия действий. Если твой возлюбленный сначала делает, а потом извиняется, то это характеризирует его, как инфантильную личность.
Он близок к своей матери
Это нормально, если мужчина уважает своих родителей и поддерживает связь с семьей, но если он не в состоянии принять самостоятельное решение – он мужчина-ребенок. Прекрасные отношения твоего молодого человека с матерью введут тебя в ранг второй женщины в его жизни. Он будет отменять свидания с тобой ради семейных ужинов, постоянно одалживать деньги у родителей и прислушиваться даже к самым пустячковым советам.
Он эгоист в постели
Если твой мужчина заботится исключительно о своем удовольствии и совсем не обращает внимания на твои потребности, значит он не вырос для серьезных отношений. Секс является не просто физическим актом, но и духовным единением. Поэтому он очень важен для обеих сторон. Если мужчина эгоцентричен в постели, то эмоциональный уровень его зрелости очень низок во всех областях.
Он избегает серьезного разговора
Общение – вот ключ к решению многих проблем. Если ты поднимаешь важный вопрос, а он отшучивается, меняет тему, играется в телефоне или игнорирует тебя, то это признак его легкомыслия. Последнее, чего хочет мужчина-ребенок – это конфронтации. Часто все заканчивается твоими извинениями или принятием его точки зрения.
Он общается с ненадежной компанией
Его друзья ничуть не лучше. Он с легкостью променяет тебя на своих приятелей, пойдет с ними на футбол или будет “рубиться“ на приставке. Человек, который еще не вышел из подросткового возраста, не умеет общаться со взрослой женщиной. Чтобы избавиться от дискомфорта близости с тобой, он сбегает к друзьям. С ними мужчине-ребенку легко и беззаботно.
Он говорит о поверхностных вещах
Обрати внимание на то, как твой парень общается с людьми. Если он избегает серьезных разговоров о работе, политике, экономике, семье, жизни и, вместо этого пытается отшучиваться и переводить разговор на более безопасную тему, перед тобой типичный взрослый-ребенок. Беседы о серьезных вещах нагоняют на него скуку.
Он не хочет общаться с твоим окружением
Мужчина-ребенок всегда ищет лазейку в ваших отношениях. Он не хочет связывать себя по рукам и ногам, ведь в жизни его ожидает столько всяких приключений! А знакомство с семьей и друзьями девушки – это большой шаг, который подтверждает серьезность ваших намерений. Трудно иметь процветающие взрослые отношения с кем-то, кто витает в облаках и мечтает о свободной жизни. Взрослый человек, который уважает и любит тебя будет уважать людей, которых любишь ты.
Он паникует от разговора о детях
Твой мужчина боится говорить о совместном проживании, обязанностях и бюджете, но разговор о ребенке вызывает у него шок. Что уж говорить, если он не готов даже завести домашнего питомца? Психологи уверены, что такое поведение нетипично для человека, который думает о своем будущем. Тем более, что разговаривать – это не значит делать. Каждая женщина должна чувствовать землю под ногами и знать, что ее любимый мужчина движется с ней в одном направлении.