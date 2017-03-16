Покупай натуральное: продукты, которые подделывают чаще всего

Узнай, к выбору каких продуктов стоит относиться особенно внимательно:

1. Мед

Как проверить мед на натуральность:

Поддельный мед имеет привкус жженого сахара.

Его рекомендуют хранить в холодильнике (натуральному меду он не нужен).

Если дома есть химический карандаш, опусти его грифель в мед. Если продукт окрасится синим, это говорит о том, что его разбавили сахарным сиропом или водой.

Фальсифицируют продукт, как правило, смешивая мед, крахмал и соевую муку или разбавляя нектаром, что тоже неправильно.

2. Сметана

Сметанный продукт отличается от сметаны тем, что животные жиры в нем заменяют растительными, а молочный белок – соевым. Если опустить ложку натуральной сметаны в кипяток, она полностью растворится. Фальсификат же опустится на дно.

3. Молоко

Чтобы увеличить прибыль, недобросовестные производители разбавляют молоко пальмовым маслом, меламином, добавляют соду или крахмал. Единственный способ избежать подделки – покупать продукт известных марок с хорошей репутацией, пишет Ivona.bigmir.net.

4. Крабовые палочки

То, что в этом продукте нет крабового мяса, понятно и ребенку. В крабовые палочки примешивают соевый белок, крахмал и щедро сдабривают продукт усилителями вкуса. Внимательно смотрите, чтобы на упаковке было в составе слово “сурими”. Это белый рыбный фарш, из которого и должны состоять палочки.

5. Красная икра

На подделке красной икры недобросовестные производители наживают целое состояние. Ее могут красить или делать из водорослей. Натуральная икра при сжимании лопается и имеет горьковатый привкус, а подделка просто разжевывается. В натуральной икре икринки должны быть целыми, жидкости должно быть совсем немного.

6. Копченая рыба

То, что должно коптиться естественным способом, давно достигается применением специальной жидкости – “жидкого дыма”, который по всему миру признан сильным канцерогеном. Отличить натуральное копчение легко – мясо копченой естественным способом рыбы имеет желтоватый оттенок, а в районе желудка собирается жир такого же цвета.

7. Оливковое масло

Доходы итальянской мафии от фальсифицированного оливкового масла сравнимы с доходами от наркоторговли. Его либо разбавляют, либо полностью заменяют смесью более дешевых масел. Настоящий продукт можно распознать по цене (натуральное оливковое масло никогда не будет дешевым), и по небольшому эксперименту: сверни из ваты фитиль, смочи в масле и подожги. Если пламя резвое, чистое и без копоти, значит, в бутылке действительно оливковое масло. Подделка будет коптеть и трещать.