Покупай натуральное: продукты, которые подделывают чаще всего

Приверженцы правильного питания часто не подозревают, что вместо полезных и качественных, на их взгляд, продуктов, они употребляют хитрую подделку. Давай учиться выбирать продукты правильно.
Узнай, к выбору каких продуктов стоит относиться особенно внимательно:
1. Мед
Как проверить мед на натуральность:
Поддельный мед имеет привкус жженого сахара.
Его рекомендуют хранить в холодильнике (натуральному меду он не нужен).
Если дома есть химический карандаш, опусти его грифель в мед. Если продукт окрасится синим, это говорит о том, что его разбавили сахарным сиропом или водой.
Фальсифицируют продукт, как правило, смешивая мед, крахмал и соевую муку или разбавляя нектаром, что тоже неправильно.
2. Сметана
Сметанный продукт отличается от сметаны тем, что животные жиры в нем заменяют растительными, а молочный белок – соевым. Если опустить ложку натуральной сметаны в кипяток, она полностью растворится. Фальсификат же опустится на дно.
3. Молоко
Чтобы увеличить прибыль, недобросовестные производители разбавляют молоко пальмовым маслом, меламином, добавляют соду или крахмал. Единственный способ избежать подделки – покупать продукт известных марок с хорошей репутацией, пишет Ivona.bigmir.net.
4. Крабовые палочки
То, что в этом продукте нет крабового мяса, понятно и ребенку. В крабовые палочки примешивают соевый белок, крахмал и щедро сдабривают продукт усилителями вкуса. Внимательно смотрите, чтобы на упаковке было в составе слово “сурими”. Это белый рыбный фарш, из которого и должны состоять палочки.
5. Красная икра
На подделке красной икры недобросовестные производители наживают целое состояние. Ее могут красить или делать из водорослей. Натуральная икра при сжимании лопается и имеет горьковатый привкус, а подделка просто разжевывается. В натуральной икре икринки должны быть целыми, жидкости должно быть совсем немного.
6. Копченая рыба
То, что должно коптиться естественным способом, давно достигается применением специальной жидкости – “жидкого дыма”, который по всему миру признан сильным канцерогеном. Отличить натуральное копчение легко – мясо копченой естественным способом рыбы имеет желтоватый оттенок, а в районе желудка собирается жир такого же цвета.
7. Оливковое масло
Доходы итальянской мафии от фальсифицированного оливкового масла сравнимы с доходами от наркоторговли. Его либо разбавляют, либо полностью заменяют смесью более дешевых масел. Настоящий продукт можно распознать по цене (натуральное оливковое масло никогда не будет дешевым), и по небольшому эксперименту: сверни из ваты фитиль, смочи в масле и подожги. Если пламя резвое, чистое и без копоти, значит, в бутылке действительно оливковое масло. Подделка будет коптеть и трещать.