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Запеченный свиной карбонад с помидорами и сыром

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Мясо, приготовленное по этому рецепту, получается невероятно вкусным, сочным, нежным и ароматным. Готовить его несложно, основную работу выполнит духовка!

Ингредиенты: свиной шейный карбонад - 1,5-2 кг, сыр - 300-400 г, крупные помидоры - 2 шт., чеснок - 4-5 зубчиков, горчица - 3 ч. ложки, пикантная приправа для мяса по вкусу, соль по вкусу, передает Rus.tvnet.lv.

Приготовление:

1. Свиной шейный карбонад разрезать по вертикали на кусочки, не доходя ножом до их конца.

2. Мясо натереть приправой, тертым чесноком и небольшим количеством соли.

3. Смазать горчицей кусочки мяса в местах их разделения.

4. Помидоры и сыр порезать тонкими ломтиками и поместить в места разрезов. При желании можно добавить и копчености.

5. Готовить с использованием мешка для запекания или в фольге (тогда мясо пропечется быстрее, равномернее и будет очень сочным) в духовке при температуре 200 градусов 1-1,5 часа. Если запекать в мешке, можно добавить туда нарезанный картофель.

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