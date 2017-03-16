Вредные вещества в косметике могут привести к диабету

Фталаты представляют собой химические вещества, которые используются для упрочнения пластмасс. Они могут привести к нарушениям в работе эндокринной системы, поэтому широкое их использование приводит к серьезным последствия для здоровья.

В исследование включены 2340 женщин из США, у которых взяли на анализ пробы мочи. Результаты показали, что те, которые имеют самые высокие уровни двух самых распространенных фталатов, имеют более высокий риск развития диабета по сравнению с теми, которые были с более низким.

Другое американское исследование только усиливает этот факт новыми данными. Ученые рассматривали значения фталатов в крови и моче 5 700 женщин. Оказывается, что менопауза наступает примерно на 2,3 года раньше, у женщин, чей уровень фталатов завышен. Кроме диабета, высокий уровень фталатов в организме может привести к развитию остеопороза, некоторых сердечных заболеваний, даже рака груди.

Фталаты влияют и на половое развитие человека. Исследователи из Пуэрто-Рико объясняют, что у некоторых девушек грудь может развиться преждевременно , уже с 8-летнего возраста, и даже ранее. Результаты исследования, в которое вошли девочки с этой проблемой, показывают, что уровень этих вредных веществ в крови довольно большой.

Фталаты могут повлиять даже на формирование гениталий у плода. Кроме того, ребенок может родиться преждевременно или получить какое-то другое повреждение уже после рождения, если потребление ингредиентов продолжается через грудное молоко матери.