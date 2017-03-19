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Белая диета поможет сбросить пять килограммов за неделю

Krasotka.ee
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Завтрак. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Белая диета для похудения дает возможность сбросить пять килограмм всего лишь за одну неделю. Во всяком случае, так утверждают диетологи и те, кто пробовал "посидеть" не этой диете, передает Joinfo.ua со ссылкой на liza.ua.

Но что же являет собой эта белая диета для похудения и чем она так привлекательна?

Правила белой диеты

Основа меню – нежирные кисломолочные и молочные продукты. Следи, чтобы они были свежими.

За полчаса до каждого приема пищи выпивай не меньше одного стакана негазированной чистой воды.

Из фруктов ты можешь употреблять груши, бананы, яблоки, персики, изюм и чернослив. Лучше выбирать сезонные.

Завтрак: один фрукт, стакан несладкого йогурта, кофе с молоком или чай с добавлением меда.

Обед: одно сваренное вкрутую яйцо, овощной салат, заправленный кефиром или йогуртом, один стакан кефира либо ряженки.

Полдник: овсянка на обезжиренном молоке или воде, 125 грамм творога с низким содержанием жира, стакан молока.

Ужин: стакан йогурта и любой фрукт.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как начинать диету, обязательно проконсультируйся с врачом, чтобы исключить возможность неприятных для организма последствий, ведь экспресс-диеты могут быть опасными для здоровья.

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