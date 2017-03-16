Девять косметических средств, от которых не будет никакой пользы

Средства против секущихся кончиков

Как бы нам этого ни хотелось, нет косметического средства, способного устранить проблему секущихся волос. Все сыворотки и бальзамы, имеющие соответствующую этикетку, дают лишь визуальный эффект, ненадолго склеивая расщепленные кончики. Единственный работающий способ — это стрижка, пишет Adme.ru.

Крем для рук, крем для ног, лосьон для тела

Еще один миф, который создали маркетологи: люди нуждаются в разных кремах для разных частей тела. Лицо действительно требует особого ухода, но в большинстве случаев вы можете использовать один-единственный продукт для всего тела. Все увлажняющие кремы или лосьоны работают одинаково, и вы можете использовать их как для рук, так и для тела.

Шампунь против перхоти

Когда ваши сальные железы работают ненадлежащим образом, начинается распространение грибка, называемого перхоть. Обычный шампунь не способен избавить от этой проблемы, к тому же он сильно высушивает кожу головы. Вам нужен специальный лечебный шампунь, который можно купить в аптеке.

Тоник для лица

Тоник для лица — это одна из тех вещей, которые мы считаем нужными, потому что используем неправильные средства для ухода. Вместо тоника эффективнее использовать очищающее мыло. Оно не содержит спирта, не высушивает кожу и имеет нейтральный уровень pH.

Бальзам для губ

Большинство производителей утверждают, что единственный способ увлажнить губы — купить бальзам. Однако здесь работает принцип «лучшее — враг хорошего». Некоторые бальзамы действительно могут помочь, но многие содержат спирт, который высушивает кожу. Доступная и более полезная альтернатива — косметический вазелин или пчелиный воск с каплей оливкового или кокосового масла.

Крем для бритья

Прежде чем появился гель для душа, крем для бритья служил важной цели — смягчить волосяные фолликулы и помочь лезвию бритвы легко скользить по коже. Но поскольку гели для душа содержат много глицерина и больше увлажняющих веществ, чем крем для бритья, выбор очевиден.

Антицеллюлитный крем

Многие все еще склонны полагать, что есть волшебная палочка, которая сделает нас красивыми в одно мгновение. Один из мифов, которые мы хотим развеять, — эффективность антицеллюлитного крема. На данный момент есть только две вещи, которые действительно могут бороться с целлюлитом на ваших ягодицах, — это активный образ жизни и здоровое питание. Вы также можете попробовать различные виды массажа и использовать скраб, поскольку они стимулируют кровообращение. Крем же способен только немного смягчить кожу и дать короткий косметический эффект.

Масло для кутикулы

Кажется, что использовать пару капель специального масла — отличный выход, чтобы получить приличный маникюр. Однако как только оно впитывается, эффект исчезает, и никакой пользы нет. Если вы действительно хотите помочь своим ногтям, попробуйте косметический вазелин или натуральные базовые масла.

Тканевые маски для лица

Нельзя сказать, что тканевые маски для лица абсолютно бесполезны. Они действительно способны быстро оживить вашу кожу для особого случая. Но на самом деле они не нужны. Большинство из них просто увлажняющие или маслопоглощающие, того же эффекта вы можете добиться, используя обычный крем.