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Британия всерьез занялась темой детей от трех родителей

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Известно, что Университет Ньюкасла стал первым институтом в стране, получившим лицензию на осуществление процедур искусственного оплодотворения с использованием ДНК трех человек, пишет РИА "Новости". Лицензию выдал Минздрав. А закон, разрешающий производить искусственное оплодотворение с использованием материала трех человек, вступил в силу в декабре 2016 года.

Данный подход дает возможность бороться с врожденными генетическими недугами. Речь идет о тех случаях, когда у матери есть мутации в ДНК митохондрий (энергетических фабрик клеток). Ученые предлагают вместе с ДНК отца и матери использовать здоровые митохондрии и ДНК другой женщины, пишет Meddaily.ru.

Но у подхода есть противники. Они говорят: возможность выбора ДНК может привести к злоупотреблениям и случаям создания "младенцев под заказ" по критериям родителей. "За" высказываются ученые и представители некоммерческих организаций. Против законопроекта выступили около 100 парламентариев, католическая церковь и правозащитная организация Human Genetics Alert. Они ссылаются на отсутствие клинического опыта применения таких процедур. Критики опасаются, что изменения состава ДНК вызовут сдвиги в метаболизме, скажутся на внешности будущих детей. Неизвестно, как такие дети будут реагировать на окружающую среду.

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