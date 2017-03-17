Британия всерьез занялась темой детей от трех родителей

Данный подход дает возможность бороться с врожденными генетическими недугами. Речь идет о тех случаях, когда у матери есть мутации в ДНК митохондрий (энергетических фабрик клеток). Ученые предлагают вместе с ДНК отца и матери использовать здоровые митохондрии и ДНК другой женщины, пишет Meddaily.ru.

Но у подхода есть противники. Они говорят: возможность выбора ДНК может привести к злоупотреблениям и случаям создания "младенцев под заказ" по критериям родителей. "За" высказываются ученые и представители некоммерческих организаций. Против законопроекта выступили около 100 парламентариев, католическая церковь и правозащитная организация Human Genetics Alert. Они ссылаются на отсутствие клинического опыта применения таких процедур. Критики опасаются, что изменения состава ДНК вызовут сдвиги в метаболизме, скажутся на внешности будущих детей. Неизвестно, как такие дети будут реагировать на окружающую среду.