Стали известны лучшие пищевые продукты этого года в десяти категориях

В категории мясных продуктов победителем вышли предварительно запеченные утиные ножки с квашеной капустой от Rannarootsi, титул лучшего молочного продукта 2017 года в этот раз отправляется на Сааремаа сыру Old Saare от фирмы.

/ Rannarootsi

/ Saaremaa Piimatööstus

Серебряного знака лучшего хлебопекарного изделия удостоился цельнозерновой хлеб Pagariröst с медом и семенами чиа от фирмы Eesti Pagar, а лучшим кондитерским изделием признаны конфеты Tuljak от Kalev из темного шоколада с начинкой.

/ Eesti Pagar

/ Kalev

Во второй день конкурса лучшим рыбным изделием провозгласили очищенную жареную кильку в соусе кимчи из серии Briis от фирмы DGM Shipping AS. Серебряный знак лучшего соуса получил в этом году соус Vene DIP! с чесноком, резанцем и луком от фирмы Alma.

/ DGM Shipping AS

/ Alma

В категории готовых блюд звание лучшего изделия было присуждено Запеканке из копченого мяса с картофелем и грибами от Joel Ostrat, а лучшим блюдом из овощей и фруктов признали смузи Muhedik из клубники, черники, черной смородины и банана от Balsnack.

/ Joel Ostrat

/ Balsnack

Титул лучшего десерта был присужден классическому крем-брюле Joel Ostrat от Mattias Cafe. Как и в прошлом году, оценочная комиссия решила в рамках конкурса этого года присудить приз Лучшего детского питания 2017, которого удостоился экологический клубничный смузи Põnn от Salvest.

/ Mattias Cafe

/ Salvest

По словам руководителя Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, можно от души порадоваться тому, что представленные на конкурс продукты по-прежнему очень высокого качества. Все без исключения продукты очень вкусны и по-прежнему не перестают удивлять самых опытных экспертов в области пищевых продуктов.

«Нынешний конкурс показал, что фантазия разработчиков пищевых продуктов эстонской пищевой промышленности поистине безгранична – стол жителей Эстонии ежедневно пополнялся бы новыми удивительными блюдами, если бы мы смелее пробовали новые продукты, появляющиеся на прилавках магазинов», – призналась Потисепп.

На следующей неделе предстоит конкурс новинок, произведенных региональными малыми предприятиями, который состоится 21 марта в Тарту и 23 марта в Таллинне, а оценка продуктов, соревнующихся за золотой знак, состоится 5 апреля.

Победители конкурса «Лучший продукт питания Эстонии 2017», проводящегося уже в 23-й раз, будут объявлены на XI годовой конференции Союза пищевой промышленности Эстонии, которая состоится 26 апреля.