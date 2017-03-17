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Галерея: уличный стиль таллиннских модников

Krasotka.ee
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Вот уже двенадцатый год подряд проходит Неделя моды в Таллинне. На этот раз все главные показы идут в шикарном отеле Hilton.

Но, как обычно, помимо дефиле взгляды приковывают и модники, которые посещают эти самые показы. Вчера на показы Kaidi Kuuri, Mammu Couture, YEAR by Raivo Holmi, Diana Denissova и Iris Janvier пришли все сливки эстонского общества – от блогеров до актеров.

Кто-то решил надеть творчество местных дизайнеров, кто-то сшил наряд себе сам, некоторые пришли в коктейльных платьях или эпатажных нарядах, а некоторые даже в норковых шубах в стиле «дорого-богато».

Смотрите, как одевается местный бомонд, в нашей галерее!

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