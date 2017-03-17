Как худеет самая известная толстушка Америки

В США аудитория развлекательных СМИ активно обсуждает новое реалити-шоу Mama June: From Not to Hot («Мама Джун: от ужасной — к горячей») и его главную героиню, одну из самых известных толстушек Америки. Кто такая Джун Томпсон и как она чуть не затмила славу семейства Кардашян, выяснила «Лента.ру».
Документальный сериал про стремление 37-летней Джун Томпсон к идеалу демонстрируется каналом WEtv с 24 февраля 2017 года. Тучная дама весом 208 килограммов должна превратиться в худышку с четвертым размером одежды. Ей уже сделали частичную резекцию желудка — операция считается золотым стандартом для тех, кому необходимо сбросить очень много килограммов. Также были проведены хирургические вмешательства по удалению образовавшихся в процессе похудения избытков кожи. Американка сидит на диете и занимается со знаменитым фитнес-тренером.
По данным на 2016 год, ожирением страдает более трети населения США (под ожирением понимается индекс массы тела от 30 и выше). Это 78,6 миллиона человек. Так что тема избавления от лишних килограммов волнует многих американцев. Но это лишь одна из причин информационного шума вокруг нового шоу. Гораздо более важный фактор — личность самой Джун Томпсон.
Белый трэш
В 2012 году на канале TLC транслировалось телешоу Toddlers&Tiaras («Малыши и диадемы»), посвященное детским конкурсам красоты — очень распространенным и популярным в Штатах. Однажды героями шоу стала странноватая пара — пухлая, ярко накрашенная шестилетняя девочка и ее необъятная 32-летняя мама. Это были Алана и Джун Томпсон из южной глубинки — города Мак-Интайр, штат Джорджия.
Многодетная мать Джун с энтузиазмом продвигала младшую дочь, несмотря на ее явно нестандартную внешность, на различные конкурсы красоты и свято верила, что ее девочка — самая лучшая.
И старания увенчались успехом: продюсеры TLC заметили, что самобытный дуэт очень нравится зрителям. Публика была одновременно и в шоке, и заинтригована: что это за мать, которая перед выступлением поит дочку go-go juice (смесь собственного изобретения мамы Джун — Red Bull с лимонадом). Откуда они вообще взялись?
Выяснилось, что вся семья Томпсонов эксцентрична и вместе с тем проста.
Безработная мама Джун, ее четверо дочерей от разных отцов и бойфренд Майк оказались хрестоматийными представителями американского класса white trash. «Белый мусор» традиционно не работает, живет на пособия, малообразован, рано обзаводится многочисленным потомством, а еще — питается недорогими полуфабрикатами и оттого склонен к ожирению. На конкурсы красоты Джун водила младшую дочь, чтобы победить и тем самым подзаработать.
У каждого члена семьи есть прозвища, придуманные Джун. Она сама, например, — Мама-Медведица. Ее друг Майк, отец младшей дочки — Сахарный Мишка. Их дочь Алана — Хани Бу Бу.
Телеканал был очарован, и Томпсонам придумали собственное реалити-шоу Here Comes Honey Boo Boo («А вот и Хани Бу Бу»). Его показывали на TLC с 2012 по 2014 год, был огромный успех: телезрители плевались, но не могли оторваться от экранов, ну а профессиональные критики исходили ядом. Первый эпизод первого сезона посмотрели 2,2 миллиона зрителей. Для сравнения, премьера «Семейства Кардашьян» собрала у экранов 1,3 миллиона.
Эти два шоу часто сравнивают из-за полной противоположности героев: одни богаты и привлекательны, другие бедны и некрасивы. Эксперты сошлись во мнении, что зритель устал от гламура и захотел увидеть, для разнообразия, кого-то еще более простого, чем он сам.
Хорошего человека должно быть много?
Реалити-шоу, в частности, наглядно показало причину полноты членов семьи Томпсон. Дело было отнюдь не в широкой кости или гормональном дисбалансе.
Мама-Медведица вырезала скидочные купоны из газет и приобретала самые дешевые продукты, готовя из них свои фирменные блюда. Некоторыми рецептами она делилась с телезрителями. Например, показала, как готовить скетти (спагетти со сливочным маслом и кетчупом) и бостонский торт (магазинный кекс, промазанный смесью из готового ванильного пудинга и взбитых сливок).
TLC пришлось прекратить шоу из-за того, что мама Джун, бросив своего бойфренда, стала встречаться с мужчиной, которого судили за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетней. Примечательно, что его жертвой была Анна, старшая дочь Джун, (Мама-Медведица родила ее в 15 лет, не доучившись в школе). Телезрители возмутились, и шоу оперативно свернули. Пару лет о Томпсонах было почти не слышно.
Решение похудеть
Полнота никогда не считалась проблемой в телесемье. Джун периодически вяло пыталась сбросить вес, поглощая капустный суп (пахнувший, по ее собственному признанию, как грязная спортивная форма). И никогда не заставляла худеть дочек, веря, что они и так прекрасны.
«Я всегда говорю своим детям, что они лучшие на свете и чтобы они не слушали, когда им кто-то говорит, что это не так», — заявляла она.
Очевидно, набравшее в последнее время популярность во всем мире движение за здоровый образ жизни заставило Маму-Медведицу пересмотреть свои взгляды. Последним аргументом для нее послужила грядущая женитьба отца Хани Бу Бу на другой женщине. Она захотела стать красивой в отместку бывшему. Revenge body — тело-месть — явление, которое в последнее время много обсуждается в Америке. Но Джун было не до обсуждений.
В 2016 году телеканал WEtv предложил Джун снять документальный сериал о том, как она худеет. Джун согласилась.
Как худела Джун
Весь 2016-й год Томпсон активно занималась спортом, сидела на диетах и перенесла несколько операций. Ее тренером стал Кениа Крукс. Они занимаются два-три раза в неделю, в том числе по скайпу. Среди упражнений очень много предназначенных для укрепления мышц пресса. Чтобы смягчить нагрузку на позвоночник и суставы, Крукс применяет различные фитнес-приспособления (например, фитбол).
Ее консультируют лучшие врачи. Диетологи уменьшили порции блюд, к которым она привыкла. С бостонским тортом покончено: пришло время нежирного мяса, овощей и фруктов.
«Я меняю свое тело и личную жизнь. Операция — самое страшное, что мне доводилось пережить, но я должна освободить стройную женщину внутри меня», — говорит Джун. Кажется, она поняла тренера?
Результаты заметны уже в первых сериях Mama June: From Not to Hot, но до хеппи-энда еще далеко, и не только с физической точки зрения. Джун поклялась, что в конце испытания изменится и внешне, и внутренне.
К счастью, Мама-Медведица пересмотрела свои взгляды и в отношении детской полноты. Она призывает Алану, которой уже 11, и ее сестру Лорин (17), худеть вместе с ней.
Пока, правда, призывы безуспешны: воспитанная конкурсами красоты Хани Бу Бу заявила, что ей худеть не нужно. Ребенок весит 57 килограммов.
За время предыдущего реалити Джун успела стать бабушкой, расстаться с четвертым по счету гражданским супругом и нажить кучу ненавистников из числа теле- и интернет-зрителей. Судя по обсуждениям, кипящим вокруг новостей о Джун, мало кто желает ей успеха. Но смотреть шоу будут все.