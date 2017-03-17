Как худеет самая известная толстушка Америки

Документальный сериал про стремление 37-летней Джун Томпсон к идеалу демонстрируется каналом WEtv с 24 февраля 2017 года. Тучная дама весом 208 килограммов должна превратиться в худышку с четвертым размером одежды. Ей уже сделали частичную резекцию желудка — операция считается золотым стандартом для тех, кому необходимо сбросить очень много килограммов. Также были проведены хирургические вмешательства по удалению образовавшихся в процессе похудения избытков кожи. Американка сидит на диете и занимается со знаменитым фитнес-тренером.

По данным на 2016 год, ожирением страдает более трети населения США (под ожирением понимается индекс массы тела от 30 и выше). Это 78,6 миллиона человек. Так что тема избавления от лишних килограммов волнует многих американцев. Но это лишь одна из причин информационного шума вокруг нового шоу. Гораздо более важный фактор — личность самой Джун Томпсон.

Белый трэш

В 2012 году на канале TLC транслировалось телешоу Toddlers&Tiaras («Малыши и диадемы»), посвященное детским конкурсам красоты — очень распространенным и популярным в Штатах. Однажды героями шоу стала странноватая пара — пухлая, ярко накрашенная шестилетняя девочка и ее необъятная 32-летняя мама. Это были Алана и Джун Томпсон из южной глубинки — города Мак-Интайр, штат Джорджия.

Многодетная мать Джун с энтузиазмом продвигала младшую дочь, несмотря на ее явно нестандартную внешность, на различные конкурсы красоты и свято верила, что ее девочка — самая лучшая.

И старания увенчались успехом: продюсеры TLC заметили, что самобытный дуэт очень нравится зрителям. Публика была одновременно и в шоке, и заинтригована: что это за мать, которая перед выступлением поит дочку go-go juice (смесь собственного изобретения мамы Джун — Red Bull с лимонадом). Откуда они вообще взялись?

Выяснилось, что вся семья Томпсонов эксцентрична и вместе с тем проста.

Безработная мама Джун, ее четверо дочерей от разных отцов и бойфренд Майк оказались хрестоматийными представителями американского класса white trash. «Белый мусор» традиционно не работает, живет на пособия, малообразован, рано обзаводится многочисленным потомством, а еще — питается недорогими полуфабрикатами и оттого склонен к ожирению. На конкурсы красоты Джун водила младшую дочь, чтобы победить и тем самым подзаработать.

У каждого члена семьи есть прозвища, придуманные Джун. Она сама, например, — Мама-Медведица. Ее друг Майк, отец младшей дочки — Сахарный Мишка. Их дочь Алана — Хани Бу Бу.

Телеканал был очарован, и Томпсонам придумали собственное реалити-шоу Here Comes Honey Boo Boo («А вот и Хани Бу Бу»). Его показывали на TLC с 2012 по 2014 год, был огромный успех: телезрители плевались, но не могли оторваться от экранов, ну а профессиональные критики исходили ядом. Первый эпизод первого сезона посмотрели 2,2 миллиона зрителей. Для сравнения, премьера «Семейства Кардашьян» собрала у экранов 1,3 миллиона.

Эти два шоу часто сравнивают из-за полной противоположности героев: одни богаты и привлекательны, другие бедны и некрасивы. Эксперты сошлись во мнении, что зритель устал от гламура и захотел увидеть, для разнообразия, кого-то еще более простого, чем он сам.