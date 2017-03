Как худеет самая известная толстушка Америки

В США аудитория развлекательных СМИ активно обсуждает новое реалити-шоу Mama June: From Not to Hot («Мама Джун: от ужасной — к горячей») и его главную героиню, одну из самых известных толстушек Америки. Кто такая Джун Томпсон и как она чуть не затмила славу семейства Кардашян, выяснила «Лента.ру».