Частые болезни детей сочли хорошим знаком

Авторитетный детский врач из Минска Дмитрий Чеснов заявил в интервью о том, что частые болезни идут на пользу здоровью детей, пишет Meddaily.ru.

«Иммунная система ребенка должна созреть. А для этого необходимо… болеть», - сказал, в частности, педиатр.

По словам специалиста, кода ребенок идет в детский сад и начинает часто болеть, осуществляется закалка иммунитета. Для здоровья в будущем такой процесс является очень важным этапом – происходит своеобразная закладка «здорового фундамента», который будет влиять на всю последующую жизнь.

«То, что ребенок начинает болеть в детском саду, совсем не плохо. У него формируется мощная перспективная иммунная база. Даже если он болеет по 8 раз в год простудными болячками - это можно считать нормой, если они не переходят в осложнения, не протекают в тяжелой затяжной форме», - поделился детский врач.