Галерея: в Таллинне прошел самый модный гала-вечер года
17. март 2017 14:05
В среду, 15 марта, в казино Hilton Park Hotell Olympic прошел гала-вечер журнала Iluguru , на котором выбрали лучших представителей сферы красоты и лучшие косметические продукты.
По словам главного редактора журнала Iluguru Кристийны Вирт, в этом году удалось поставить рекорд по количеству участников. А среди 400 косметических продуктов были отобраны 90 лучших.
По версии журнала лучшим визажистом стала Лана Валло, а лучшим парикмахером – Лаури Педая. Также премию за вклад в красоту получила организатор ярмарки Ilu Sõnum Катрин Пихела. А самой стильной девушкой вечера выбрали певицу Хелену Адамсон.
Смотрите, как прошел гала-вечер!