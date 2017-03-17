Галерея: в Таллинне прошел самый модный гала-вечер года

По словам главного редактора журнала Iluguru Кристийны Вирт, в этом году удалось поставить рекорд по количеству участников. А среди 400 косметических продуктов были отобраны 90 лучших.

По версии журнала лучшим визажистом стала Лана Валло, а лучшим парикмахером – Лаури Педая. Также премию за вклад в красоту получила организатор ярмарки Ilu Sõnum Катрин Пихела. А самой стильной девушкой вечера выбрали певицу Хелену Адамсон.

Смотрите, как прошел гала-вечер!