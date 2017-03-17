Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Галерея: в Таллинне прошел самый модный гала-вечер года

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

В среду, 15 марта, в  казино Hilton Park Hotell Olympic прошел гала-вечер журнала Iluguru , на котором выбрали лучших представителей сферы красоты и лучшие косметические продукты.

По словам главного редактора журнала Iluguru Кристийны Вирт, в этом году удалось поставить рекорд по количеству участников. А среди 400 косметических продуктов были отобраны 90 лучших.

По версии журнала  лучшим визажистом стала Лана Валло, а лучшим парикмахером – Лаури Педая. Также премию за вклад в красоту получила организатор ярмарки Ilu Sõnum Катрин Пихела. А самой стильной девушкой вечера выбрали певицу Хелену Адамсон.

Смотрите, как прошел гала-вечер!

Наверх