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Ученые: выбор продуктов зависит от настроения

Krasotka.ee
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Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Американские диетологи продолжают исследовать связь между эмоциональным состоянием и пищевыми пристрастиями. По их мнению, это может помочь в борьбе с ожирением.

«Настроение человека влияет на то, что он ест», - такое заявление озвучила диетолог Донна Спрейт-Мец во время выступления на профильной научной конференции. Она отметила, что проблема тучности, так хорошо знакомая современным людям, тесно связана с такой закономерностью, передает Medikforum.ru.

По данным диетолога, 25 % взрослого населения во всем мире имеют избыточный вес из-за неправильного питания и привычки «заедать» депрессивное состояние. Эксперт убеждена: в тех случаях, когда необходимо избавиться от лишнего веса, крайне важно учитывать эмоциональное состояние человека в момент обострения чувства голода. Иногда достаточно несложной психологической коррекции, чтобы справиться с нездоровым потреблением пищи, полагает врач.

Перепады настроения, как считает наука, связаны с фактором снижения интенсивности мозговой активности и памяти. Что характерно, та же еда, а точнее определенные продукты могут как улучшать, так и ухудшать настроение.

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